Oroscopo Bilancia domani 3 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La Luna che accoglierà voi amici della Bilancia in questa giornata di giovedì sembra volervi spingere a curarvi un po’ di più del vostro benessere psicofisico, mentre Marte vi è opposto e riduce parecchio le vostre energie. In generale, i vari rapporti che animano la vostra vita non sembrano regalare buone sensazioni, cercate di stare attenti a non perdere nulla.

Il lavoro non ha nulla di buono.

Oroscopo Bilancia, 3 febbraio: amore

La giornata amorosa sembra essere, insomma, piuttosto impegnativa, quasi certamente poco soddisfacente, ma in generale non dovrebbe essere particolarmente bella. Cercate solamente di stare attenti a quello che succede, evitando specialmente di litigare aspramente se non ce ne fosse una reale ragione. Meglio mordervi la lingua ora e risolvere la questione dopo, non litigate ora.

Oroscopo Bilancia, 3 febbraio: lavoro

Quello che vi attende sul posto di lavoro, invece, sembra essere decisamente insoddisfacente, in una giornata che in generale vi lascerà una gran sensazione di insoddisfazione, amici della Bilancia.

Niente di cui preoccuparvi, ma magari riducete al minimo i vostri impegni, dedicandovi solo alle cose fondamentali, ed evitando soprattutto di interagire con colleghi e superiori per non litigare a vuoto.

Oroscopo Bilancia, 3 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, forse non è neanche necessario dirlo, ma in questa giornata di giovedì non sarà presente per voi, cari nati sotto il segno della Bilancia. Non dedicatevi neppure alla sua ricerca, non ne ricavereste nulla di concreto.

