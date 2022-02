Oroscopo Bilancia domani 5 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Nel corso di questo sabato, cari amici della Bilancia, la Luna sembra volervi spingere a tenere fede a tutti gli impegni presti, rendendovi puntuali e precisi, ma anche piuttosto indaffarati. Mercurio e Marte, però, non sono positivi, con l’esito che sarà più semplice incappare in qualche errore, anche a causa della grande mole di cose da fare.

Cercate di capire cosa possa essere rimandato.

Leggi l’oroscopo del 5 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Bilancia, 5 febbraio: amore

La giornata amorosa sembra essere, in generale, piuttosto impegnativa, con una Vergine che sembra volervi veramente mettere in difficoltà, cari amici della Bilancia. Niente di grave, non preoccupatevi, siete solamente un pochino scontrosi e poco propensi a prendere decisioni, che però non potrete delegare. Occhio a non litigare con il partner, le cose si possono affrontare anche con tranquillità.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 5 febbraio: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di sabato sembra essere ampiamente colpito da Mercurio e Marte che vi rendono scontrosi e forse un pochino distratti.

Niente di grave, ma magari riducete i contatti con i colleghi e cercate di capire se alcuni di quegli impegni che vi seguono possono essere rimandati senza conseguenze tangibili, avete tanto da fare.

Oroscopo Bilancia, 5 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, purtroppo non sembra volervi aiutare in questa vostra impegnativa giornata, carissimi nati sotto la Bilancia. Ma non disperatevi, perché anche se gli impegni sono parecchi, non dovreste incappare in nessun problema tangibile!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!