Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 5 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 5 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di sfruttare il week end per ricaricare le energie.

Dopo questa settimana intensa in cui vi siete un po’ arrabbiati o siete stati presi dalla malinconia, c’è bisogno di prudenza anche nei prossimi giorni, potreste dare vita a discussioni, non cedete alle provocazioni!

Questo inizio anno vi ha portati alla riflessione, siete in cerca di stabilità, il pianeta Saturno vi invita da un po’ a manifestare le vostre emozioni, ad essere più diretti! Il consiglio di Paolo Fox, cari Bilancia, è quello di mantenere la calma, soprattutto con i segni del Cancro e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 5 febbraio: amore

In amore, carissimi Bilancia, siete in grado di provare molte emozioni, cercate di sfruttare i giorni particolarmente buoni per dedicarvi alla coppia o a risolvere qualche situazione in sospeso! È un periodo delicato per voi, ma cercate di concentrarvi sul programmare qualcosa da vivere insieme, momenti in cui condividere i vostri sentimenti con tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 5 febbraio: lavoro

In campo lavorativo state ancora viaggiando con una lentezza particolare, che vi serve per essere cauti! In questi giorni forse avete ricevuto una comunicazione strana, forse state pensando a come risolvere un problema che si è verificato da poco.

Ricordate, cari Bilancia, che anche se sareste in grado di aiutare tutti, grazie alla vostra disponibilità, è necessario ricordare quali compiti sono solo vostri!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 5 febbraio: fortuna

Per il giorno di domani, cari Bilancia, il cielo vi consiglia di trovare un nuovo equilibrio!

Il week end potrebbe essere un momento un po’ teso, le prime due settimane di febbraio sono infatti per voi un test continuo per la pazienza! Ricordate che la situazione migliora verso la fine del mese, continuate a prendervi cura di voi con attenzione.

