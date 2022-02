Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 5 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 5 febbraio per il segno del Capricorno prevede un po’ di stress, il week end in generale vi porta dei pensieri, qualcosa non va anche nel lavoro.

C’è anche una grande forza, se qualcuno è contro di voi vi darete da fare per superare tutto! Vi trovate però in un periodo particolare di alti e bassi e c’è chi non vi comprende in queste ore. Da domani, se avete qualche problema in famiglia ci vorrà molta cautela.

La tua voglia di mettere a posto le cose e di usare sempre la ragione a volte vi porta lontano dalla spontaneità, dalle scelte improvvise che possono portare anche grandi emozioni!

Dovete imparare a lasciarvi andare un po’!

Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 5 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 febbraio: amore

I prossimi giorni, cari Capricorno, saranno fatti per cercare il chiarimento! Sapete bene che quando vi arrabbiate o qualcuno vi fa un torto decidete di smettere di comunicare e di solito dura a lungo! Dalle vostre espressioni si capisce bene che siete stati feriti. Forse tra domani e domenica chi vi ha mancato di rispetto avrà da voi il trattamento del silenzio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 febbraio: lavoro

Da domani 5 febbraio potreste risentire dell’azione della Luna, cari Capricorno! Dopo una settimana positiva e soddisfacente, anche dal punto di vista delle novità, proverete un po’ di disturbo nelle prossime ore.

Il consiglio di Paolo Fox è quello di non lasciarvi atterrire dalle difficoltà, anzi lottare vi servirà per riportare un po’ di positività nelle vostre giornate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 febbraio: fortuna

La situazione planetaria è più che ideale, carissimi Capricorno, ora c’è da capire come affrontate voi la vita e le vostre scelte!

Anche con un cielo ottimo, se non provate a lasciarvi andare e a dimenticare ciò che vi fa esitare, sarà difficile godere di tutto ciò che potreste ottenere!

