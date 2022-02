Oroscopo Paolo Fox Leone domani 15 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 febbraio per i nati sotto il segno del Leone vede giornate un po’ tese, tra oggi e domani state affrontando delle tensioni, dei nervosismi dati dalla presenza di Mercurio e Luna che risultano essere un po’ confusionari.

Volete di più in amore, solo che siete convinti che avere tutto sia la soluzione! Siete un po’ orgogliosi e chi vi sta accanto dovrebbe conoscervi bene al punto di rassicurarvi sulle vostre intenzioni. Ci vuole un po’ di comprensione anche perché forse iniziate a sentirvi insoddisfatti e il bisogno di isolarti può diventare forte. Abbandonate l’orgoglio e cercate l’equilibrio per vivere al meglio tutti i rapporti che al momento sentite un po’ conflittuali!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 15 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 febbraio: amore

Nelle questioni di cuore, cari Leoncini, siete sempre un po’ tesi, c’è proprio bisogno di non chiudersi a riccio, per poter spiegare al meglio al partner come vi sentite! Chi sta investendo in una relazione con voi sa che spesso vi allontanate per essere cercati, per provare a capire quanto il partner possa essere disponibile… ci vuole molta pazienza, bisogna puntare all’equilibrio.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 febbraio: lavoro

Ci sono sempre occasioni per cambiare strada o per prendere le cose diversamente sul lavoro, cari Leone, forse qualche spesa in più vi farà rallentare!

Rimane comunque un ottimo periodo per il lavoro per i nati nel segno, potrebbe arrivare la risposta che state aspettando per quanto riguarda nuove occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 febbraio: fortuna

Sicuramente gli ultimi due giorni, se avete approfittato del week end, vi hanno regalato più libertà!

Sappiamo già che anche da domani bisognerà fare un passo alla volta nei sentimenti, quindi il consiglio di Paolo Fox, cari Leone, è quello di non perdere la vostra vitalità ed apertura verso le nuove sfide.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!