Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 15 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario consiglia di agire subito e sfruttare al meglio Sole e Mercurio in ottimo aspetto, i pianeti rendono più semplici i rapporti con gli altri, le tensioni possono essere superate! Non abbandonate il vostro entusiasmo per quanto riguarda le possibilità emotive, in ogni situazione c’è un’opzione che vi fa stare meglio, dovete solo trovarla.

Anche per voi, cari Sagittario, marzo sarà un mese decisivo per i nuovi progetti, un mese utile per far partire ciò a cui state lavorando. Non vi affaticate troppo, è un periodo di grande fermento ed è normale trovare difficile riposarsi, ma trovate il tempo per fermarvi, una pausa spesso porta risposte!

amore

In questi giorni e in particolare da domani, cari Sagittario, sarà più semplice conoscere persone nuove, il pianeta Venere vi raggiungerà al massimo della forza dal prossimo mese, ma intanto vi sentite molto forti, anche se state affrontando una separazione! Se sentite che in coppia manca un po’ di originalità è ora di lasciar perdere la routine.

Per chi sta ancora cercando un partner nei prossimi due mesi avrete più possibilità.

lavoro

Piano piano anche l’ambito lavorativo sta recuperando terreno. Cari Sagittario, se vi state guardando intorno in cerca di nuovi ambienti in cui entrare, questi sono ancora giorni positivi per tentare di cambiare, il consiglio di Paolo Fox è di portare avanti accordi e patti nella seconda parte di quest’anno, meglio agire da maggio!

fortuna

In questo mese avete affrontate un Giove piuttosto scontroso, cari Sagittario, non vi è mancata l’energia però ora siete forse un po’ stanchi. Il vostro cielo è più sereno, in ogni caso e vi sentite in grado di affrontare meglio ciò che vi aspetta! Non esagerate nel prolungare le giornate stressanti, curare se stessi è fondamentale per riuscire a gestire al meglio questi tempi.

