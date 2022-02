Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 18 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 18 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia vi ricorda che avete vissuto momenti di perplessità in amore a causa di una Venere agitata, le stelle del futuro saranno migliori, in vista del mese di marzo arriverà qualche novità e magari sarà più facile uscire da questo momento di stop!

Proprio dalla giornata di domani inizia un periodo interessante, se state sperimentando la volontà di cambiare strada o migliorare il vostro umore potrebbe essere utile iniziare a mediare e prendere le situazioni con più moderazione! Questo rimane un anno particolare in cui bisogna ponderare di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 febbraio: amore

In campo sentimentale, cari Bilancia, meglio aspettare il mese prossimo per cercare di migliorare situazioni di coppia e portare più serenità! È probabile che in questi mesi abbiate avuto molta voglia di trasgredire e la stanchezza non vi ha aiutato. Una Venere un po’ antipatica forse vi ha frenato quando cercavate un partner, forse non vi siete fidati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 febbraio: lavoro

Sul lavoro al momento potreste avere delle situazioni in bilico, forse dovete ancora risolvere dei malintesi o delle situazioni poco chiare. La professione vi richiede uno sforzo in più in questi giorni, un guizzo di creatività per superare ciò che vi preoccupa… sappiate che a marzo avrete ottime possibilità di concretizzare, se iniziate a dedicarvi alle idee da adesso!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 febbraio: fortuna

Il mese di febbraio è agli sgoccioli e per voi, cari Bilancia, potrebbe essere un sollievo, avete dovuto tenere in equilibrio molte cose.

Presto potrebbe crescere in voi la volontà di fare cambiamenti drastici, forse questi giorni un po’ complicati sono serviti a farvi riflettere, ci vuole attenzione da venerdì, potreste ricadere in qualche attimo di nervosismo.

