Oroscopo Paolo Fox Leone domani 18 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio per i nati sotto il segno del Leone è pieno di novità, avete molto su cui lavorare, ma non sarà uno sforzo vano, perché coglierete i frutti di questo lavoro tra qualche settimana, dovrete però rimanere molto presenti! Dovete guardare il lato positivo, perché magari vi state impegnando molto senza avere molto in cambio.

Intorno al 20 del mese di febbraio potrebbe tornare un po’ di nervosismo, ma il consiglio di Paolo Fox è quello di non distrarvi, di non mollare perché in particolare sul lavoro avrete buone opportunità di successo! È tempo di abbandonare i sotterfugi anche in amore, non vi piace dover scoprire qualcosa che non sapevate, meglio comunicare con il partner per evitare problemi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 18 febbraio: amore

State vivendo giorni intensi per quanto riguarda i sentimenti, cari Leone, avete un cielo che ancora continua a darvi dei pensieri, state provando ad aggiustare le cose, ma ci vuole fiducia e franchezza per proteggere le coppie! Siete anche pronti a mettere alla prova il partner, ma non esagerate, anche in famiglia bisogna recuperare e non cedere alle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 18 febbraio: lavoro

Sul lavoro avrete delle stelle migliori, cari Leone, bisogna puntare a guadagnare del tempo per permettervi di lavorare con calma ai prossimi progetti!

C’è bisogno di ritrovare forza ed utilizzarla per superare qualcosa che non vi piace ancora, ma che è necessario per ottenere di più durante i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 18 febbraio: fortuna

Vivete in una situazione astrologica un po’ bizzarra, cari Leoncini, potreste ricevere qualche telefonata molto attesa, ma nel complesso meglio dedicare del tempo a ciò che vi appassiona durante la giornata di sabato, un bel momento in cui riavvicinarvi a chi considerate un ottimo punto di riferimento!

