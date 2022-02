Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 17 febbraio

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni per la giornata di oggi, 17 febbraio. Previsioni riguardo amore e situazione professionale per ognuno dei 12 segni zodiacali.

Anche per questa giornata di giovedì 17 febbraio, le stelle e gli astri, influenzano le nostre giornate, riempiendole di aspettative e curiosità. Ognuno dei segni zodiacali, dal primo all’ultimo, non sfugge a questo condizionamento e descrive, di conseguenza, l’andamento delle giornate. L’Oroscopo cerca di rispondere alle domande più frequenti degli appassionati e dei curiosi, che cercano di conoscere meglio ciò che i pianeti e il loro movimento consigliano loro. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per la giornata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022.

Oroscopo Ariete

La malinconia la farà da padrone per voi del segno dell’Ariete, che non riusciranno a togliersi di dosso il peso di un passato che ha provocato qualche malessere. Lo stress dell’ultimo periodo vi ha demotivato, al punto che non siete riusciti a portare a termine gli incarichi che vi avevano sottoposto. Anche i sentimenti sono stati influenzati da questa negatività e vi siete chiusi a riccio in voi stessi. Date più spazio al cuore e dimenticate per qualche tempo la mente, che vi carica soltanto di tensione.

Oroscopo Toro

I nati sotto il segno del Toro dovranno fare i conti con una certa lentezza e pigrizia generali, che condizioneranno sia la vostra vita sentimentale sia quella lavorativa. Se continuerete a dare troppo ascolto a questi pensieri opprimenti la fortuna farà fatica ad assistervi. L’unica cosa che potete fare è prendervi del tempo per riflettere e cercare soluzioni ad alcune questioni che non vi fanno dormire sonni tranquilli. Il riposo mentale potrebbe anche aiutarvi ad analizzare la situazione con più freddezza.

Oroscopo Gemelli

Gli appartenenti al segno dei Gemelli dovranno placare alcune incomprensioni e discussioni con il proprio partner, che si rivelerà insofferente a causa di alcune opinioni divergenti. Nonostante tale situazione, cercate di non lasciarvi trascinare troppo dall’impulsività, che potrebbe incrinare ancora di più alcuni rapporti. In ambito lavorativo ci sono ottime previsioni per chi lavora in proprio: promozioni in vista e aumento delle entrate giungeranno molto presto per voi.

Oroscopo Cancro

Voi del segno del Cancro vi sentite stanchi e affaticati, senza grandi aspettative, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti verso la vita di coppia.

La troppa insofferenza potrebbe portarvi a subire la vita invece di combatterla e vi adagerete troppo sulla comodità invalidante delle quattro mura di casa. Opposta la situazione in ambito professionale, dove godrete di numerosi premi e compensi, grazie anche al vostro grande impegno e alla vostra caratteristica costanza.

Oroscopo Leone

La posizione avversa di Mercurio potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a voi del Leone e, se non manterrete la calma, nasceranno sicuramente conflitti con il partner. Apritevi al dialogo, senza allontanare da voi le persone che vi sono sempre state accanto, anche nei momenti più delicati.

Sul lavoro non vi sentite presi in considerazione e state perdendo, poco a poco, la motivazione di continuare a sforzarsi per portare a termine tutti i compiti che la vostra professione attuale richiede.

Oroscopo Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potranno godere della favorevole posizione della Luna, che donerà leggerezza ai vostri rapporti più intimi, alleviando alcune incomprensioni che hanno avuto luogo nelle ultime settimane. Le ottime previsioni amorose non saranno le uniche: anche il lavoro vi sorriderà e la soddisfazione personale non tarderà ad arrivare.

Molto probabilmente dovrete rivedere alcuni progetti dei quali eravate certi, ma la cosa non dovrebbe durare molto e causarvi alcun problema.

Oroscopo Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia non vivranno momenti particolarmente positivi con le persone a loro più care, ma potranno dare troppo ascolto alle troppe e insistenti influenze esterne. La monotonia delle giornate vi stimola a lasciarvi andare, ma se saprete resistere, presto molte delle difficoltà che avete riscontrato lasceranno il posto a soddisfazione e spensieratezza. Molto interessanti le previsioni relative alla professione: alcuni confronti con qualche collega vi aiuterà ad avere sempre più chiari alcuni concetti, dandovi l’opportunità di ottenere presto incarichi nuovi e di successo.

Oroscopo Scorpione

I sentimenti avranno la meglio e voi del segno dello Scorpione sarete i principali beneficiari di tale interessante atmosfera carica di romanticismo e affetto. Questo anche grazie all’influenza della Luna, che alleggerirà alcuni malumori nati in questi ultimi giorni. Il successo sul lavoro arriverà certamente a molto in fretta: le collaborazioni che avete instaurato con alcuni clienti, daranno i frutti sperati. Abbiate il coraggio di tuffarvi in nuove sfide professionali, che vincerete senza alcun intoppo.

Oroscopo Sagittario

Le previsioni, per voi del segno del Sagittario, sono davvero interessanti per quanto riguarda l’amore e tutto ciò che ruota intorno ai sentimenti. Venere è favorevole ai nuovi incontri, ma influenza positivamente anche le coppie già consolidate, offrendo capacità di ascolto e emotività. Diversa l’atmosfera sul luogo di lavoro, dove potreste incappare in qualche diatriba con qualche collaboratore, che non si rivelerà adatto alle vostre esigenze. Lasciate da parte il nervoso e date spazio alla pazienza.

Oroscopo Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno ringraziare la Luna, che con la sua ottima posizione, vi guiderà verso successi amorosi e anche professionali. La stanchezza che vi aveva vincolato negli scorsi giorni, si allontanerà velocemente, rendendovi più fiduciosi e intraprendenti. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia che percepite è utile anche per darvi quella marcia in più per concludere contratti e affari proficui, che vi riempiranno di gioia e aumenteranno la stima in voi stessi.

Oroscopo Acquario

Voi del segno dell’Acquario sarete elettrici in questa giornata di giovedì e darete il meglio di voi stessi, al fine di raggiungere tutti i vostri obiettivi, armandovi di forza e tenacia. Le novità saranno molteplici, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e dovrete sfruttarle tutte per ottenere, in breve tempo, i riconoscimenti che meritate e che attendete da mesi. L’energia non vi manca e sarete delle vere e proprie macchine da guerra, concentrate sulle sfide che la vita vi pone davanti.

Oroscopo Pesci

Gli appartenenti al segno dei Pesci subiranno l’influenza funesta della Luna, che potrebbe scatenare liti e discussioni con il partner o qualche persona che vi sta a cuore. Occhio alla rabbia repressa che covate dentro di voi e che, se non adeguatamente trattenuta, potrebbe mettere in crisi alcuni rapporti. Sul lavoro la situazione è sicuramente migliore, ma dovrete saper ragionare con freddezza per scegliere quale progetto e iniziativa intraprendere, dedicando anima e corpo al successo.