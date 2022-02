Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 19 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 19 febbraio per il segno del Capricorno è probabile che riporti in superficie la proverbiale voglia dei nati sotto questo segno, di stare un po’ da soli. Forse sono i troppi pensieri in campo lavorativo, forse avete qualche dubbio in amore o forse vi sentite solo un po’ troppo a distanza per aver voglia di riavvicinarvi!

Il consiglio di Paolo Fox è di non mettervi da parte, anche voi in alcuni momenti avete bisogno di un supporto ed è giusto cercarlo se sapete che vi farà bene! Non soffermatevi troppo sui particolari, Venere è ancora in buona posizione per aiutarvi a mantenere la serenità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 febbraio: amore

Nella giornata di domani è probabile che vi venga voglia di pensare, di rimanere da soli per capire cosa vi turba. Di solito non siete gelosi, perché non vi piace mostrarvi vulnerabili in un rapporto sentimentale, ma anche voi avete il diritto di provare emozioni irrazionali a volte, in questo caso vi manca semplicemente la complicità, che va ritrovata! Nuovi amori in vista per chi è giovane e ha iniziato a cercarli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 febbraio: lavoro

Il lavoro è ancora pieno di momenti in cui fare delle scelte, cari Capricorno, ma che saranno più chiare verso maggio. Intanto cercate sempre di mediare, perché sono in arrivo Marte e Giove con un po’ di nervosismo in alcuni giorni della prossima settimana, meglio esercitarsi nell’arte della calma.

C’è ancora bisogno di darsi da fare e non cedere ad un po’ di pessimismo dato dalla stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 febbraio: fortuna

In questi giorni state affrontando le cose con grinta, ma rimane un po’ di tensione nei rapporti con gli altri, siete assolutamente in grado di gestire molti impegni, ma come tutti possono esserci attimi di sconforto o periodi di riflessione che vi fanno pensare ad un futuro non troppo certo!

Da maggio arriverà più sicurezza, nel frattempo prendetevi cura di voi e non scordate chi vi sta a fianco.

