Oroscopo Paolo Fox Leone domani 19 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 febbraio per i nati sotto il segno del Leone sarà buono da domani in particolare per chi vuole recuperare in amore! In questo periodo state cercando di temporeggiare ed è una buona idea perché ci vuole molta pazienza e vi manca della chiarezza, che potrete rincorrere proprio in questo week end.

Le vostre energie saranno ben spese per riconciliazioni e per ritrovare quella scintilla che da un po’ vi manca nei sentimenti. Continuate a tenere duro, arrabbiarvi non vi porterà nulla di buono e in più è molto più utile capire come procedere con i vostri progetti anche a marzo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 febbraio: amore

Dopo una settimana nuovamente dura nel cercare di bilanciare tutto, cari Leone, finalmente da domani nel campo dei sentimenti avrete fortuna, perché sarà possibile appianare le divergenze con il partner se ci state provando da tanto o se vi siete allontanati per qualche motivo! È arrivato il momento di approfondire ciò che avete accantonato a causa di altri pensieri, c’è spazio per ritrovare la magia.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 febbraio: lavoro

Se vi trovate in una posizione in cui di recente c’è stato un cambiamento forse avete ancora bisogno di pensarci bene o in ogni caso trovate più prudente aspettare prima di farvi un’opinione!

Se volete procedere con progetti a livello concreto cercate di non esagerare a livello economico, meglio non andare troppo oltre per ora.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 febbraio: fortuna

In questi giorni in cui avete molto su cui riflettere, meglio prendere ciò di buono che arriva, specialmente quando si tratta di buone notizie che riguardano il week end!

Sfruttate al meglio la vostra energia da domani, energia positiva per ritrovare un sentimento o gli affetti. Ricordate che molta di questa stanchezza arriva anche da un Saturno opposto, non lasciatevi distrarre.

