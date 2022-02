Oroscopo Cancro domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Cari Cancro, per voi sta per aprirsi una giornata di sabato che non sarà esattamente al massimo della forma, con un Marte piuttosto fastidioso che vi rende nervosi ed irascibili. Sul lavoro sembra importante non litigare con nessuno, ma anche stare attenti ai dettagli più piccoli di ciò che fate.

L’amore, invece, sembra essere colpito da una notevole sensazione di delusione, state attenti.

Oroscopo Cancro, 26 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere affatto particolarmente serena, colpita da una Luna non proprio simpatica nei vostri confronti. Sembrate sentirvi parecchio delusi dal partner, cari Cancro, che non sembra aver mantenuto una promessa che vi aveva fatto. Tuttavia, ricordatevi che non è necessario litigare, siete parecchio nervosi ma forse c’è una soluzione migliore, dal dialogo!

Oroscopo Cancro, 26 febbraio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, ciò che vi attende sul lavoro, amici del Cancro, non aspettatevi nessuna grande soddisfazione, ma anzi sarà decisamente necessario che teniate a bada il vostro pessimo umore.

Concentratevi su quello che dovreste fare e sui piccoli dettagli anche dei progetti e delle mansioni più semplici, e magari riducete anche al minimo i vostri contatti e rapporti con i colleghi.

Oroscopo Cancro, 26 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra essere esattamente presente nella vostra orbita in questa pessima giornata di sabato, cari amici nati sotto il Cancro. Cercate di non pensarci troppo, non avrebbe molto senso aggiungere altre preoccupazioni vuote alla giornata.

