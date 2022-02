Oroscopo Leone domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il vostro sabato, amici del Leone, sembra regalarvi una Luna veramente ottima che vi spingerà a tirare fuori il meglio di voi davanti anche alle sfide più impegnative! Mercurio e Saturno, però, sono decisamente antipatici, colpendo la sfera amorosa, specialmente se foste single. Le energie non sono moltissime, ma comunque sul lavoro nulla sembra poter andare veramente in modo negativo.

Oroscopo Leone, 26 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sarà esattamente bellissima per voi, con quella fastidiosa opposizione di Mercurio e Saturno. Nel caso siate impegnati non dovrebbe attendervi nulla di troppo negativo, sembra solo che il dialogo con il partner sia leggermente carente. Però, voi single del Leone, state attenti, non è una grande serata per buttarvi, incappereste solo in grandi delusioni.

Oroscopo Leone, 26 febbraio: lavoro

Quello che vi attende, invece, nella sfera lavorativa di sabato, carissimi Leone, sembra essere piuttosto soddisfacente, anche se sembra necessario che non vi sforziate troppo.

Le energie non sono tantissime, occorre che pensiate bene a cosa seguire, lasciando un attimo da parte alcune delle cose più impegnative. Non sforzatevi, ma datevi comunque da fare, non ci sono problemi in vista!

Oroscopo Leone, 26 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere molto presente nella vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno del Leone, ma cercate di non preoccuparvi. Magari evitate di spendere e, soprattutto, di investire, potreste prendere delle decisioni sbagliate.

