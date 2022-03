Oroscopo Bilancia domani 5 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, occhio alla Luna che vi attende alle porte di questo sabato perché sembra volervi spingere verso una qualche avventata decisione in amore. Non siete particolarmente felici, e neppure tranquilli, qualcosa non vi convince e non riuscite più a tenervelo dentro, ma occhio a non dare in escandescenza.

Il lavoro sembra illuminato da alcune ottime idee veramente vantaggiose!

Oroscopo Bilancia, 5 marzo: amore

Questa giornata amorosa, insomma, sembra essere colpita da quella pessima Luna, alla quale si unirà anche una Venere che non vi lascia tregua. In generale, qualcosa nella vostra relazione non procede e non vi convince, meglio stare attenti a quello che succede, evitando di arrabbiarvi e dare in escandescenza. Potete parlare dei problemi, e cercare delle soluzioni, invece che incrinare tutto.

Oroscopo Bilancia, 5 marzo: lavoro

Quanto, invece, vi attende sul lavoro sembra essere piuttosto buono, con un Mercurio che almeno in questo campo, vuole farvi provare felicità e spensieratezza, cari Bilancia!

In generale, le idee che animano la vostra mente sono ottime, tutte da sfruttare nel migliore dei modi! Alcuni traguardi potrebbero arrivare già in giornata, ma il meglio arriverà tra qualche giorno, occhi aperti e datevi da fare!

Oroscopo Bilancia, 5 marzo: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di sabato non sembra avere molto da dire sulla vostra giornata, cari amici nati sotto la Bilancia. In alcuni momenti potreste pensare che vi serva proprio il suo aiuto, ma non preoccupatevi e cercate di non pensarci!

