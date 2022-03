Oroscopo Leone domani 5 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La Luna che troverete in questa vostra giornata di sabato sembra consigliarvi di dedicarvi un pochino a voi stessi ed al partner, magari organizzando una piccola gita o un viaggio! Per quanto riguarda il lavoro non siete in un periodo propriamente ottimale, non riuscendo ad avanzare come effettivamente vorreste, ma non fatevi abbattere.

Staccate la spina, siete stanchi ed affaticati.

Oroscopo Leone, 5 marzo: amore

Questa giornata amorosa, insomma, sembra essere decisamente bella e tranquilla, con una Venere pronta a farvi vivere delle emozioni veramente forti con la vostra dolce metà! Cercate, magari, di organizzare qualcosa per questo sabato, carissimi Leone, non ve ne pentirete e potrete riuscire anche a migliorare un po’ le cose tra voi! Dimostrate al partner quello che provate veramente.

Oroscopo Leone, 5 marzo: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata di sabato non vi attende con nessun particolare successo o progresso, amici del Leone.

Niente di grave, sono già diversi giorni che faticate e non sembrate giungere a nulla, non ha senso farsi abbattere, ma magari riducete un pochino l’impegno. In generale, siete stanchi, non ce la fate più ed avete un gran bisogno di riposo, pensate a quello.

Oroscopo Leone, 5 marzo: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di concreto per voi nel corso di questo sabato, ma è anche vero che non vi attendono problemi particolarmente grossi o impegnativi.

Non cercatela, cari nati sotto il segno del Leone, e pensate all’amore!

