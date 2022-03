Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 12 e 13 marzo 2022

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

La lettura degli astri è, ormai, grande e diffuso strumento di conoscenza di sé e del prossimo, sempre più dettagliata e affascinante. Il movimento e la posizione dei pianeti sono sintomi di un cambiamento e, tale mobilità, influenza fortemente il cammino quotidiano di ognuno di noi. Ognuno dei 12 abitanti dello Zodiaco, non hanno scampo di fronte alla potente rivoluzione attuata dagli astri, rimanendone profondamente toccato. Per voi l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero attraversare presto un momento di rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, portando a termine dei progetti, che apriranno le porte ad altrettanto interessanti incontri e impegni professionali. Tutto questo movimento genererà in voi del caos, che saprete controllare soltanto se vi riposerete e ricaricherete le forze, almeno per quanto riguarda domenica. Avete in mente di portare avanti alcune proposte, ma fatelo con ragionevolezza, senza buttarvi a capofitto.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro potrebbero risentire fisicamente della stanchezza provocata dal troppo lavoro, caduto sulle loro spalle. Il consiglio migliore per voi è, sicuramente, quello di non agitarvi troppo e stancarvi ulteriormente durante questo fine settimana. In amore ci sono ottime previsioni, soprattutto se volete fare il prossimo passo e sancire l’inizio di un romantico cammino sentimentale. Anche sul lavoro le cose miglioreranno, ma soltanto dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli dovrete essere più attenti che mai in questo fine settimana: occhio a contratti e documenti da firmare, che devono essere letti con cura e freddezza.

Avete tante idee per la mente, ma dovrete aspettare la prossima settimana per condividerle con gli altri, senza generare qualche conflitto. Ottime previsioni in ambito amoroso: passione alle stelle e momenti travolgenti con il vostro partner. I risultati e successi che attendete a lavoro arriveranno con potenza la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Una ventata di energia e elettricità investirà voi del segno del Cancro, che farete fatica a contenere la vostra voglia di fare e di scoprire.

In ambito sentimentale anche i single, questo fine settimana, potranno incontrare e conoscere persone dal carattere davvero intrigante. La vita di coppia, invece, vivrà attimi di romanticismo e momenti di grande empatia, che non faranno altro se non rendere ancora più solido tale legame. Rispetto alle scorse settimane sembrate più calmi e aperti alle gioie della vita.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

I nati sotto il segno del Leone dovranno combattere contro uno stato d’animo alquanto mutevole, che li caricherà di nervosismo e tensione.

Le discussioni con il partner saranno all’ordine del giorno se non saprete come tenere a bada i bollenti spiriti, che vi agitano costantemente. La stanchezza la fa da padrone e non riuscite neanche a concentrarvi come si deve: soprattutto sul lavoro, evitate di portare sulle vostre spalle troppe responsabilità, che con il vostro umore, non riuscireste a reggere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero perdere la pazienza a causa di alcuni rallentamenti e ritardi sul lavoro, che hanno reso le ultime settimane un vero inferno.

Tutte le opportunità nuove che iniziano in questo presente, saranno proficue soltanto dal mese di maggio, positivo per quanto riguarda entrate e economia personale. Datevi il tempo di vivere le emozioni che provate, senza cercare immediatamente di passare alla prossima: la pazienza sarà il vostro strumento principale, al fine di ritrovare un minimo di leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Negli ultimi giorni, all’interno della vita di coppia, voi del segno della Bilancia avete dovuto far fronte ad alcuni litigi e incomprensioni, che hanno reso l’intera relazione alquanto instabile. Il weekend, però, vi darà l’opportunità di sanare questi piccoli contrasti, ritrovando la voglia di stare insieme e di condividere romantici momenti di coppia. Le relazioni vanno coltivate e curate: le amicizie potrebbero rivelarsi davvero importanti per voi, tanto da parlare apertamente del vostro mondo emotivo, spesso celato dietro la maschera del dovere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione saranno molto emotivi in questo fine settimana, tanto che potrete anche rischiare di perdere la pazienza e lasciarvi andare ad aspre polemiche. Dovrete lasciar perdere anche alcune critiche esterne, che potranno innervosirvi e farvi precipitare in un senso generale di sconforto. In amore continuerete a vivere momenti di intensa comunicazione e intesa con il partner e, anche chi è alla ricerca dell’anima gemella, potrà mantenere legami appena nati, con la speranza che diventino qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Voi del segno del Sagittario siete saturi di idee e nuovi progetti che vi passano per la mente, carichi di vitalità e voglia di cambiare qualcosa della vostra vita. Tutta questa moltitudine di pensieri vi stanca particolarmente, ma il fine settimana, sarà utile per voi per riposarvi e darvi il tempo di analizzare pro e contro di ogni situazione. Siete anche alla ricerca di un modo per evadere dalla monotonia quotidiana, magari con un viaggio, anche se non siete del tutto pronti a sottostare all’organizzazione di tale percorso.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Gli appartenenti al segno del Capricorno, sul lavoro, stanno cercando di far ragionare anche coloro che si sono rivelati particolarmente chiusi mentalmente, senza capacità di ascolto e comprensione. In amore la situazione sembra essere migliore: la posizione della Luna potrebbe modificare il vostro umore, rendendolo altalenante, ma i sentimenti ne beneficeranno, aumentando d’intensità. Il tempo è il vostro migliore alleato per uscire fuori dalla nube di confusione che vi tormenta.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Voi del segno dell‘Acquario potete tirare un sospiro di sollievo, lasciandovi alle spalle, tutti gli impegni stressanti delle ultime settimane. La maggior parte del lavoro è stato fatto, ora dovete utilizzare questo fine settimana per godere delle gioie offerte dal relax e dalla compagnia di persone a voi care. Il fisico risente di tale spossatezza e potrete lamentare mal di testa e alcuni dolori muscolari, dovuti all’eccessiva tensione dell’ultimo periodo. Non state troppo chiusi in casa, ma cercate di uscire e socializzare il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vivranno questo weekend con una grande e forte empatia, capace di rendervi ottimi amici e fidati consiglieri. L’amore sarà davvero potente per voi e, la vita di coppia, risentirà positivamente della posizione astrologica dei pianeti, occupati a farvi vivere attimi di intensa armonia sentimentale. Il vostro intuito è davvero sviluppato e dovrete dargli ascolto: fidatevi maggiormente di voi stessi, senza dubitare eccessivamente delle vostre capacità.