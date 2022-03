Oroscopo Pesci domani 14 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, questa giornata di lunedì sembra essere intaccata da qualche piccolo litigio o fastidio con una persona a cui tenete parecchio, state attenti a non prendervela, né ad innervosirvi. Sul lavoro dovreste essere in grado di sentirvi abbastanza tranquilli, purché riduciate al minimo i contatti con colleghi e superiori, oppure anche in questo ambito dei litigi potrebbero darvi molto fastidio.

Oroscopo Pesci, 14 marzo: amore

Nel corso di questa giornata amorosa di lunedì, carissimi Pesci, non sembrate poter fare alcun grande passo avanti, ed anzi correte il concreto rischio di litigare animatamente con il partner, anche per ragioni piuttosto futili. State solamente attenti, il problema principale è il vostro umore, ma non sembra che possiate farci nulla in merito, se non andare oltre e cercare di tenerlo a bada.

Oroscopo Pesci, 14 marzo: lavoro

Quanto sembra, invece, attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di lunedì sarà piuttosto tranquillo, ma anche decisamente privo di gratificazioni o successi, cari Pesci.

Impegnatevi quel tanto che baste per fare il minimo indispensabile in questa nervosa giornata, e cercate di evitare per quanto possibile i contatti con colleghi e superiori, oltre allo stress ne ricavereste solo litigi.

Oroscopo Pesci, 14 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna non sembrate potervi aspettare nulla di particolarmente grosso, cari nati sotto il segno dei Pesci. Non preoccupatevi, ma anzi cercate di stare attenti a quello che vi succede attorno e non succederà nulla di male!

