Jessica Selassié rompe il silenzio su Barù dopo il Grande Fratello Vip: “Ho la fila di uomini che mi cercano”

Il Grande Fratello Vip si è appena concluso e ad aver trionfato è stata Jessica Selassié. Come ci si poteva aspettare, la ragazza ora è alle prese con diverse interviste per commentare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Ciò che però al momento genera maggiore curiosità è il suo altalenante rapporto con Barù Gaetani, su cui è tornata proprio nel corso di alcune chiacchierate con i giornalisti.

Jessica Selassié e Barù Gaetani: cosa accadrà fuori dalla casa del GF Vip

Il pubblico si è immediatamente affezionato a Jessica Selassié e Barù Gaetani, arrivando anche a definirli come “Jerù” e aspettando con ansia che tra loro accadesse qualcosa nella casa del Grande Fratello Vip.

In realtà le ultime settimane sono state un po’ dure per i due e non sono mancati gli scontri – anche piuttosto duri che hanno rischiato di minare il loro rapporto.

Per questo oggi i fan si chiedono cosa succederà alla “coppia” e se c’è futuro per loro in tal senso. A rompere il silenzio è stata proprio Jessica, che ha iniziato a rilasciare alcune interviste per commentare la sua vittoria al GF Vip. Durante una chiacchierata con il settimanale Chi ha quindi cercato di fare chiarezza sulla situazione, ammettendo che da parte di entrambi c’è una certa attrazione: “Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero.

Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello” spiega la principessa, mostrandosi dunque piuttosto serena.

“Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma – prosegue – Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano“. Sembra, insomma, che il desiderio di approfondire la conoscenza di Gaetani ci sia, ma che la Selassié sia anche piuttosto tranquilla all’idea di non vedere più l’esperto di cucina.

Lo scontro tra Jessica e Barù: cos’è successo nella casa del GF Vip

Come anticipato, nelle ultime settimane Jessica e Barù sono spesso arrivati allo scontro e sembrava che il loro rapporto si stesse incrinando.

Colpa senz’altro delle tensioni che la finale ha comportato, dal momento che la principessa ha criticato l’esperto di cucina affermando che avesse un piano per arrivare fino in fondo nel reality show.

Parole che hanno ferito l’ormai ex gieffino e che hanno provocato una reazione piuttosto dura.

In risposta alle parole della coinquilina, infatti, Gaetani si è lasciato andare ad un sfogo un po’ al limite nel confessionale, momento che però è stato riproposto durante una delle ultime dirette del reality.

Nonostante questo, però, dopo l’ultima puntata del GF Vip, i due sembravano essere sereni e si sono abbracciati come se nulla fosse. Sembra, dunque, che i fan possano ancora sperare di vedere insieme i due ex gieffini, ma al tempo stesso, Jessica si dice tranquilla e pronta a voltare pagina con qualcun altro.