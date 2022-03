Oroscopo Gemelli domani 17 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi Gemelli, occhio a quella Luna negativa, unita anche a Mercurio, che vi renderanno l’umore decisamente poco buono, riempiendovi la testa di pensieri negativi e fastidiosi. Sul lavoro siete confusi, non riuscite a concentrarvi come vorreste in nulla, ma ricordate che non sempre si è costretti a dare il massimo.

In amore Venere sembra proteggere la vostra felicità, amici impegnati!

Oroscopo Gemelli, 17 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere veramente ottima, specialmente per voi amici dei Gemelli impegnati! Godete di una bellissima Venere che vi permetterà di sentirvi felici e spensierati con la vostra dolce metà! Forse, inoltre, è anche un buonissimo momento per dare il via a qualche progetto per il futuro della coppia di cui parlate ormai da tempo, datevi molto da fare!

Oroscopo Gemelli, 17 marzo: lavoro

Sul lavoro, invece, nel frattempo dovreste sentirvi particolarmente stanchi ed affaticati in questa giornata di giovedì, state attenti a cosa fate.

Luna e Mercurio, infatti, vi riempiono la testa di pensieri fastidiosi, confondendovi e non permettendovi di impegnarvi pressoché in nulla. Lasciate ovviamente da parte piani e progetti complessi, pensando piuttosto alle cose più semplici da fare.

Oroscopo Gemelli, 17 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna in questa giornata di giovedì sembra attendervi un buon influsso, anche se non porterà a nulla di effettivamente concreto, cari nati sotto i Gemelli.

Sembra osservare e migliorare ulteriormente la vostra vita amorosa, approfittatene!

