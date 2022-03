Oroscopo Leone domani 17 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, in questa giornata di giovedì sembra che la Luna vi chieda di porre molta attenzione nelle questioni finanziarie, spingendovi ad evitare spese ed investimenti, ma anche a risolvere qualcosa che avete in ballo. Marte e Saturno, invece, aprono i vostri occhi in merito a qualcuno nella vostra vita.

Mentre, sul lavoro la pazienza diventa una virtù fondamentale per voi!

Oroscopo Leone, 17 marzo: amore

La giornata relazionale che vi attente sembra essere interessata da una Venere non proprio ottima, che vi spingerà ad aprire gli occhi su qualcuno che avete al vostro fianco ma che non porta serenità nella vostra vita. Voi coppie stabili potreste andare d’amore e d’accordo in questa giornata, cercate di non litigare. Mentre per voi single del Leone forse è il momento di fare una scelta importante.

Oroscopo Leone, 17 marzo: lavoro

Quanto dovrebbe, invece, attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di giovedì sembra essere all’insegna di una pazienza che faticate un pochino ad avere.

Alcune situazioni non precedono, altre non vanno dove vorreste voi e, in generale, le novità sembrano essere poco favorite, assieme anche ai risutlati e ai successi. Impegnatevi, ma non troppo, e pensate magari solo alle cose più semplici.

Oroscopo Leone, 17 marzo: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di giovedì sembra essere decisamente lontana dalla vostra orbita celeste, carissimi nati sotto il Leone. Non avrà nulla di concreto in serbo per voi, non provate a forzarle la mano, non porterebbe a nulla.

