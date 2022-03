Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 17 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 17 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia vede giorni migliori alla fine della settimana, in particolare perché ci sarà la forza della Luna a farvi compagnia nel caso vogliate risolvere qualche questione in sospeso sia sul lavoro che in amore!

Sono stati mesi molto complessi per voi, avete sopportato molte cose e per questa ragione proprio adesso non riuscite più a non intervenire e questo è il momento giusto perché il tutto va risolto prima dell’arrivo dei prossimi mesi, dalla fine di aprile in avanti potreste trovare più ostacoli rispetto a ciò che volete.

Importante il cielo della passione, dimenticate l’orgoglio e agite mossi dalle emozioni! È sempre una buona idea seguire i propri sogni, le piccole battaglie giornaliere non devono distrarvi da ciò che conta di più!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 marzo: amore

C’è bisogno di parlare d’amore, cari Bilancia, nel senso di comunicare con il partner e sfruttare questo Venere e questo Marte per lasciarvi andare a nuove emozioni! Se avete una storia solida e avete superato la prova delle discussioni potete sperare nel meglio, se invece alcune questioni legate al passato sono ancora da risolvere questo mese sarà decisivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 marzo: lavoro

Continua ad essere un periodo interessante sul lavoro,cari Bilancia, se sentite di poter proporre qualcosa fatelo da domani fino a dopodomani compreso, siete in una fase particolarmente creativa e questo vi porta ad avere tante opzioni tra cui scegliere… non abbiate fretta!

È possibile iniziare a pensare a nuovi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 marzo: fortuna

Siete sempre in cerca di momenti in cui tutto è più chiaro, ma le soluzioni in ciò che cercate arriveranno presto, intanto essere costruttivi vi aiuta a trovare altri punti di vista che non avevate considerato, i quali saranno davvero utili per risolvere ciò che vi serve entro il mese di aprile.

