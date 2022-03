Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 17 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 17 marzo per i nati in Scorpione consiglia di prestare attenzione ai momenti di stanchezza, forse in questo periodo vi sentite un po’ soli nell’affrontare alcune questioni, spesso siete proprio voi che vi isolate un po’ perché sapete che innervosirvi troppo non è utile al vostro equilibrio e perdere la pazienza non vi è utile per mantenere la mente lucida!

Il consiglio per i prossimi giorni è quello di puntare al fine settimana, perché sarà possibile trovare della tranquillità in più per avere una visione chiara della cose! Vi serve più supporto anche in famiglia e forse è bene aprirsi un po’ e tentare di comunicare ciò che pensate con calma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 17 marzo: amore

Già dall’inizio di questa settimana avete capito che le relazioni hanno bisogno di ritrovare slancio, cari Scorpione, i pianeti sono un po’ nervosi e questo comporta un allontanamento dall’intimità che potrebbe rendere le cose difficili! La scelta migliore risulta quella di non prendere ogni occasione per discutere, ma passare sopra a qualche tensione per migliorare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 17 marzo: lavoro

In questo periodo potrete scegliere di farvi avanti se vi serve chiarire la vostra posizione, ma è meglio farlo nella giornata in cui siete più concentrati. I progetti vanno portati avanti da subito ed entro il mese di maggio, le soddisfazioni potrebbero arrivare prima e in modo più sereno se consideriamo che a livello economico siete anche in un momento meno teso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 17 marzo: fortuna

C’è bisogno di curare la salute fisica, cari Scorpione e non esagerare con le reazioni in queste giornate così piene di cose a cui pensare!

L’agitazione che sentite è data dalla presenza di questo Marte che continua a costringervi a rallentare per non esagerare. Se in casa ci sono delle cose da risolvere agite sempre in modo costruttivo.

