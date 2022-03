Oroscopo Capricorno domani 21 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, nel corso della giornata di lunedì che sembra configurarsi al vostro orizzonte sembrate poter incappate in un’importante novità, occhi aperti! Specialmente nel caso in cui siate single e cerchiate l’anima gemella sembra che possiate ottenere qualcosa di veramente bello!

Sul lavoro, invece, avvertite un leggero peso sulle vostre spalle, attenti a come vi muovete.

Leggi l’oroscopo del 21 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 21 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere veramente bella per voi in questa giornata di lunedì, quasi sicuramente ricca di ottime fortune! In particolare, voi amici single del Capricorno, in questo momento sembrate essere vicinissimi ad un’importante ed entusiasmante novità, tenete gli occhi aperti! Guardatevi attorno, ma considerate anche che potrebbero volerci ancora alcuni giorni!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 21 marzo: lavoro

Per quanto riguarda la vostra carriera, invece, sono ancora giornate di leggero blocco e nel corso di questo lunedì non sembrate poter concludere nulla di così tanto grande o concreto, carissimi Capricorno.

Datevi sempre e comunque da fare, che le occasioni potrebbero esserci, ma ovviamente dovete coglierle ed inseguirle. Occhio solo che a fine giornata non proverete una grande soddisfazione.

Oroscopo Capricorno, 21 marzo: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere molto attiva nella vostra giornata di lunedì, ma sembra comunque osservare il vostro procedere, cari nati sotto il Capricorno.

In generale, non aspettatevi nulla di concreto, forse vi aiuterà solo dal punto di vista umorale.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!