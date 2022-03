Oroscopo Gemelli domani 21 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Quella di lunedì, cari Gemelli, non sembra essere una giornata particolarmente tranquilla per voi, interessata da una qualche fastidiosa tensione, oltre che da una marcata suscettibilità. Questo vi renderà piuttosto difficile provare serenità in amore, e questo potrebbe rendervi piuttosto distratti sul lavoro.

Evitate di litigare, innanzitutto, e poi state anche attenti alle possibili spese impreviste.

Leggi l’oroscopo del 21 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Gemelli, 21 marzo: amore

La giornata amorosa in sé non sembra affatto essere negativa in questo lunedì, ma è anche vero che il vostro umore non sarà certamente d’aiuto, carissimi Gemelli. La cosa più importante però, come sempre, sarà non litigare con il partner, sapete che farlo non porta mai a nulla di buono e vi renderà solamente più nervosi.

Amici single, non impegnatevi troppo che potreste incappare in delusioni.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 21 marzo: lavoro

Questa giornata lavorativa, invece, sembra presentarsi al vostro cospetto di lunedì con qualche fastidiosa opposizione astrale che renderà difficile il vostro impegno.

Nulla di grave, dovete solamente stare attenti a non strafare, ma anche a non lasciarvi trascinare dal nervosismo. Meglio fare il possibile per evitare qualsiasi discussione che non porterebbe a nessun risultato.

Oroscopo Gemelli, 21 marzo: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere piuttosto buona nella vostra giornata di lunedì, carissimi amici nati sotto il segno dei Gemelli!

Non è esattamente chiaro quello che vi possa riservare, ma basterà che teniate gli occhi aperti e dovreste trovarla!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!