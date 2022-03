Oroscopo Leone domani 24 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, la Luna che troverete in questa giornata di giovedì sembra volervi esortare a trascorrere del tempo in compagnia di qualcuno che state trascurando, che siano i famigliari o gli amici. Sul lavoro sembrate essere abbastanza indaffarati, ma per risolvere un qualche vecchio problema!

Mentre, in amore Venere e Marte potrebbero causarvi un leggero disagio.

Oroscopo Leone, 24 marzo: amore

La giornata amorosa sembra essere, insomma, leggermente impegnativa per voi, con Venere e Marte opposti che vi potrebbero far avvertire un leggero disagio dai contatti con la vostra dolce metà. Non è il caso che vi preoccupiate, potete risolverlo facilmente stando attenti a non innervosirvi e litigare. Passerà, non è decisamente il caso di farne un problema a nessuno!

Oroscopo Leone, 24 marzo: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che vi attende sembra essere piuttosto buona, carissimi Leone, permettendovi di mettere una pietra sopra a qualche questione che da tempo state affrontando.

Dedicate le vostre energie soprattutto a questo, potete fare veramente delle grandissime cose ma dovete impegnarvi il giusto! Presto i progressi arriveranno, datevi da fare!

Oroscopo Leone, 24 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna non sembrate aspettarvi nulla di concreto o immateriale, carissimi nati sotto il Leone.

Non è il caso che vi preoccupiate, ed anzi potrebbe essere meglio evitare direttamente di pensarci, come sempre!

