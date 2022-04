Paolo Rondelli è il primo Capo di Stato LGBTQIA+ al mondo. È uno dei capitani reggenti di San Marino

L'elezione di Paolo Rondelli a Capitano Reggente fa di lui il primo Capo di Stato dichiaratamente omosessuale al mondo. Una svolta storica per le comunità LGBTQIA+.

Paolo Rondelli è il primo Capo di Stato al mondo dichiaratamente omosessuale, è stato eletto come Capitano Reggente della Repubblica di San Marino nel plauso generale. Una svolta storica per la comunità LGBTQIA+, come scritto su Twitter dalla Senatrice del PD Monica Cirinnà.

Paolo Rondelli è il primo Capo di Stato appartenente alla comunità LGBTQIA+

Classe 1963, Paolo Rondelli è un uomo dalla vasta esperienza politica nonché di grande cultura. Facente parte del gruppo consiliare Movimento Civico R.E.T.E., Rondelli è da oggi uno dei Capitani alla guida della Repubblica di San Marino. Non si tratta solo di questo a rendere la sua nomina storica e prima nel suo genere, da anni Paolo Rondelli è dichiaratamente omosessuale e ha combattuto importantissime battaglie per i diritti, e quindi è ora il primo Capo di Stato al mondo appartenente alla comunità LGBTQIA+.

Presente alla cerimonia anche Monica Cirinnà, che su Twitter ha scritto: “Oggi a San Marino per l’insediamento dei 2 nuovi Capitani Reggenti. Tra di loro un compagno di battaglie: @RondelliPaolo. Uomo di immensa cultura ed esperienza diplomatica. Ha lottato per diritti donne e persone LGBT+. Giornata storica: è il primo capo di Stato LGBT+ al mondo“.

Chi è Paolo Rondelli, nuovo Capitano della Repubblica di San Marino

Paolo Rondelli è da anni un volto noto della politica e delle comunità LGBTQIA+, è stato anche vicepresidente dell’Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica di San Marino negli Stati Uniti. Grazie al suo contributo, in collaborazione con Arcigay Rimini, in pochi anni la Repubblica del Titano ha approvato le unioni civili paritarie, ha inserito il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale nella legge costituzionale (votato con un Referendum che ha registrato il 71% dei si).

Che ruolo è quello di Capitano Reggente della Repubblica di San Marino

Il titolo di Capitano Reggente è attribuito ai due Capi dello Stato della Repubblica di San Marino, devono e sono sempre due e hanno un mandato della durata di sei mesi.

La cerimonia di investitura cade due giorni all’anno, ovvero il aprile e il ottobre; il ruolo è quello di svolgere le funzioni, tra le quali c’è quella di diritto di veto che possono usare reciprocamente. Presiedono il Consiglio grande e generale, il Consiglio dei XII e il Congresso di Stato e hanno diritto al titolo di “Sua eccellenza”.

I Capitani sono eletti dal Consiglio grande e generale, sono solitamente appartenenti a diversi sistemi politici per una maggiore equità.

Per essere eletti Capitano Reggente bisogna: essere consigliere, avere un’età superiore ai 25 anni, avere la cittadinanza sammarinese originaria (quindi per nascita) e non aver ricoperto il medesimo incarico nei 3 anni precedenti. I Capitani Reggenti possono essere eletti più volte.