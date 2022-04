Oroscopo Scorpione domani 4 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Nelle ultime settimane covate dentro di voi un sentimento imperturbabile che, prima o poi, potrebbe esplodere. Il vostro partner non se ne rende conto, per questo l’amore sta procedendo tranquillamente e la vostra calma apparente vi aiuterà sicuramente sul lavoro. La situazione, però, non potrà andare avanti così per sempre.

Trovate il modo giusto per tranquillizzarvi e ricaricarvi: la fortuna vi sosterrà in questa nuova impresa.

Leggi l’oroscopo del 4 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 4 aprile: amore

Calma apparente in amore. Continuerete a essere come un vulcano sul punto di esplodere e il vostro partner non ne ha ancora percepito la gravità. Anziché aspettare che arrivi la catastrofe, perché non provate a prevenire parlandone apertamente? In amore il dialogo aiuta sempre e potrebbe farlo anche stavolta.

Ne va anche della vostra sanità mentale.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 4 aprile: lavoro

Il lavoro vi metterà di fronte a una scelta, presentandovi due opzioni contrapposte tra loro. Seguite istinto e ragionamento per prendere la decisione migliore: non solo ne sarete in grado, ma otterrete grandi vantaggi.

I colleghi vi ammireranno per la vostra diplomazia anche perché, esattamente come il vostro partner, anche loro ignorano quello che in realtà sta succedendo dentro di voi.

Oroscopo Scorpione, 4 aprile: fortuna

Riuscirete a sopravvivere alla vostra turbolenza interiore solo grazie all’aiuto della fortuna. Pensate sempre che sia estremamente lontana da voi quando invece è tutto il contrario. Vi è amica e cerca in qualunque modo di regalarvi un briciolo di ottimismo. Fatene tesoro.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!