Oroscopo Leone domani 5 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La giornata di oggi vi vedrà stranamente titubanti. Che vi succede, amici del Leone? Solitamente siete determinati e niente e nessuno può fermarvi, ma c’è qualcosa che vi spinge a tirare il freno a mano. Forse avete capito che eravate in procinto di tirare troppo la corda con la vostra fortuna sfacciata e avete preferito fare un passo indietro?

Non male come mossa, ma non esagerate: le relazioni d’amore chiedono una tregua dalla vostre regole. Concentratevi sui problemi di lavoro, che vi sfiancano da qualche settimana e chiudete alcuni rapporti tossici per la vostra ambizione.

Oroscopo Leone, 5 aprile: amore

In amore sarete dubbiosi per via di alcune strane idee che vi baleneranno in mente. Il vostro desiderio è di ravvivare il rapporto, quindi non abbiate paura di sviare dal vostro solito modo di fare e lanciatevi in nuove avventure.

Il consiglio vale soprattutto per i Leone single che, iniziando una nuova relazione, anche con qualcuno che non corrisponde esattamente al vostro prototipo ideale, riuscirete ad avvicinarvi di più alla realizzazione dei vostri sogni.

Oroscopo Leone, 5 aprile: lavoro

La vostra solita determinazione farà capolino sul lavoro, dove dovrete prendere delle decisioni molto importanti.

Intanto dovrete chiudere dei casi difficili, che vi tormentano da diverso tempo e che non possono più aspettare.

In secondo luogo, dovrete necessariamente chiudere dei rapporti professionali che vi stanno solo danneggiando. Forza e coraggio!

Oroscopo Leone, 5 aprile: fortuna

Chiederete scusa alla fortuna per aver abusato della sua generosità nei vostri confronti e questo verrà ampiamente apprezzato. Non fatevi intortare dalla situazione amorosa che state vivendo, in fondo rimarrete sempre voi stessi, forti e decisi in quello che volete.

