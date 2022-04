Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 5 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 5 aprile per i nati sotto il segno dell’Acquario in questo momento vi invita a fare affidamento sulle vostre capacità, ma cercando di mantenere sempre un po’ i piedi per terra! Il passaggio di Saturno vi consiglia di non lasciarvi sfuggire le occasioni, ma anche di essere concreti e non puntare troppo in alto.

I sentimenti vivono un periodo molto importante, da domani saranno favoriti gli incontri e il ritorno della passione. Le storie che nascono in questo periodo possono avere un bel futuro. La presenza di Marte nel vostro cielo vi assicura forza, non sottovalutate ciò che potete fare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 5 aprile: amore

In amore, cari Acquario, questi sono giorni davvero interessanti, con le stelle che vi proteggono in particolare verso la fine di questa settimana! Recuperi in vista anche per le relazioni che ultimamente hanno vissuto dei momenti di tensione, se vivete un rapporto da tanto tempo potrebbero sorgere dei dubbi. Nulla è irrecuperabile però al momento, se non cederete alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 5 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Acquario, ci sono buone possibilità per le collaborazioni, se siete in attesa di un accordo c’è bisogno di risolvere entro il mese di maggio! La voglia di novità non si ferma, sentite la necessità di affrontare delle sfide e vincerle, ma non esagerate portandovi troppo avanti rispetto a ciò che potete ottenere in tempi brevi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 5 aprile: fortuna

I vostri impegni a volte portano qualche tensione, con tutte queste cose da fare è difficile mantenere un buon equilibrio in tutto!

Il consiglio è di agire sempre con la massima calma, il recupero a livello di energie arriverà, ma al momento dovrete fare un po’ più attenzione nell’affrontare un periodo pieno di questioni da gestire.

