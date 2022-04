Oroscopo Scorpione domani 5 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 5 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ultimamente siete molto più sicuri di voi stessi… forse un po’ troppo. Questo atteggiamento creerà non poche gelosie che, a loro volta, sfoceranno in malintesi a lungo termine e difficili da sostenere. Sarete spinti da impulsi atipici, che vi costeranno tempo e fatiche. Il vostro corpo vi manderà dei chiari segnali che vi invitano a rallentale, prima di rovinare definitivamente l’amore con il vostro partner o i legami di lavoro instaurati nel tempo.

Se continuerete così, anche la fortuna potrebbe lasciarvi a voi stessi.

Oroscopo Scorpione, 5 aprile: amore

Nonostante le avvisaglie, canterete vittoria troppo presto e finirete con lo scottarvi. Avete fatto promesse che non riuscirete a mantenere e iniziato progetti d’amore che non sarete in grado di portare avanti.

Il partner sarà molto deluso non solo da voi, ma anche dal vostro atteggiamento che, dati gli ultimi avvenimenti, sta cambiando in negativo. Fermatevi a pensare un attimo: ne vale la pena?

Oroscopo Scorpione, 5 aprile: lavoro

Siete riusciti a trovare, finalmente, un buon equilibrio a lavoro ma la vostra ostinazione nell’ottenere sempre di più finirà con il farvi rimanere con un pugno di mosche in mano.

Non siete in grado di vedere il bello che vi circonda, vi focalizzate solo sul negativo e pensate di dover pretendere di più.

Non è così e non è questione di accontentarsi: dovete semplicemente attenervi alle vostre possibilità.

Oroscopo Scorpione, 5 aprile: fortuna

La fortuna si sta ampiamente stancando di voi e dei vostri colpi di testa. Benché si impegni nel cercare di indicarvi la giusta via, voi rimanete sempre convinti del fatto di aver ragione. Quando sbagliate, però, date la colpa sempre a qualcun altro. Dovete crescere, cari Scorpione, e farvi carico delle vostre responsabilità.

