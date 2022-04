Cristina D’Avena, le dichiarazioni della cantante su Silvio Berlusconi: “È un uomo sexy e intrigante”

Nell’intervista a L’Autostoppista, Cristina D’Avena ha espresso il suo personale giudizio nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. L’inaspettata confessione non si è fatta attendere e, senza peli sulla lingua, la cantante ha sottolineato la grande stima che ripone nel politico e alcuni apprezzamenti alla sua persona. Le sue parole all’intervista radiofonica su Rai Isoradio, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18.

Cristina D’Avena su Silvio Berlusconi: cosa pensa la cantante del famoso politico

Cristina D’Avena, voce di molte sigle di cartoni animati, ha elencato alcune sue considerazioni riguardo uno dei personaggi più noto degli ultimi tempi: Silvio Berlusconi.

La cantante, ai microfoni del l’ Autostoppista ha affermato di aver conosciuto di persona l’ex premier e di avere per lui una grande ammirazione. L’incontro sarebbe avvenuto quando Cristina era una ragazzina, appena entrata a far parte del mondo dello spettacolo: “Ho conosciuto il grande Silvio Berlusconi, è un uomo non soltanto sexy, ma anche estremamente affascinante e intrigante. Ero una ragazzina quando lo incontrai: è una persona straordinaria e dolce“.

Cristina D’Avena e Diego Armando Maradona: il calciatore avrebbe rifiutato soldi per la cantante

Martino Bartoletti, famoso giornalista, ha raccontato in una presentazione al Museo Correale di Sorrento di un curioso scambio di parole con il famosissimo Diego Armando Maradona, fan appassionato di Cristina D’Avena.

Stando alle parole dello scrittore il calciatore avrebbe voluto tutte le audio cassette incise dalla D’Avena, editate dalla Mediaset e Jolly, rifiutando il cachet totale di circa cinque milioni di lire in sterline: “Anzi no, mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2700 lire”.

Alcune curiosità su Cristina D’Avena: tra musica, televisione e studi di registrazione

Ci sono molti dettagli della vita e del carattere di Cristina D’Avena che pochi conoscono e che sono molto interessanti per il grande pubblico.

Uno dei suoi più grandi idoli è Lucio Dalla , con il quale avrebbe tanto desiderato collaborare musicalmente;

, con il quale avrebbe tanto desiderato collaborare musicalmente; La sindrome di Peter Pan la caratterizza: ma lei non si vergogna assolutamente di questo: “Che male c’è? Poi intendiamoci, non è che io non sia cresciuta, solo che mi sono fermata a 24 anni. Ho sempre vissuto con mamma e mia sorella. Vivo ancora con loro”, ha detto in un’intervista a La Repubblica;