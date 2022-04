Maria De Filippi: a rischio un suo programma e rivoluzioni nel palinsesto Mediaset in vista 

Ultima fermata non sta riscuotendo il successo sperato e Temptation Island è giunto al capolinea. Cosa aspettarsi da quest'estate? Le indiscrezioni sui programmi della De Filippi.

Maria De Filippi ha perso il suo tocco magico? Non esattamente. Certo è però che, di tanto in tanto, qualche errore può farlo anche la regina di Mediaset. Ecco perché in questi giorni stanno circolando diverse indiscrezioni sul futuro di alcuni programmi firmati Fascino. Tra questi, uno sarebbe a rischio cancellazione mentre un altro potrebbe subire delle variazioni importanti.

Ultima fermata a rischio cancellazione

Dopo diversi anni di progettazione, il 23 marzo 2022 è andata in onda la prima puntata di Ultima fermata. Mercoledì prossimo, il 13 aprile, andrà in onda la 4ª e ultima puntata della stagione che, a quanto pare, potrebbe determinare la chiusura definitiva del programma.

Lo show dedicato ai problemi di coppia infatti non ha convinto del tutto il pubblico. Secondo molti telespettatori assomiglierebbe troppo a Temptation Island.

A differenza del seguitissimo format girato sulle spiagge della Sardegna, Ultima fermata purtroppo non ha ottenuto il successo sperato malgrado gli ingredienti ci fossero tutti. Le crisi di gelosia, i confronti e un voce narrante importate, quella di Simona Ventura. Ma nulla da fare, anche la terza puntata ha ottenuto un misero 10.6% di share.

Rivoluzioni in vista per i programmi di Maria De Filippi

Tutti gli indizi portano ad una probabile cancellazione di Ultima fermata ma, con la chiusura di Temptation Island, cosa proporrà Mediaset per il periodo estivo?

Nelle ultime ore si stanno facendo strada rumors che riguarderebbero un vero e proprio cavallo di battaglia di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Uomini e Donne che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe rivoluzionarsi in vista del palinsesto estivo. Siamo sempre stati abituati a seguire il più famoso dating show della tv da settembre a maggio ma quest’estate potrebbe arrivare una grande novità.

Voci sempre più insistenti parlano di un ipotetico spin-of: Uomini e Donne Vip, nel quale a ricoprire il ruolo di tronista ci sarebbero alcuni volti noti del piccolo schermo.

Anche si Mediaset e la casa di produzione Fascino non hanno ancora confermato l’indiscrezione, sul web si è già scatenato il totonomi. Tra i vip più quotati ci sarebbero Valeria Marini, Jessica Sélassié, Solei Sorge e Pamela Prati. Quotatissimi anche i naufraghi Antonio Zequila e Roger Balduino. Al timone poi un’ipotesi è quella dello storico trittico di Uomini e Donne Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti ma tra i papabili ci sarebbero anche Simona Ventura, Silvia Toffanin e Filippo Bisciglia.

Fantatv? Nulla è ancora certo, ma l’ipotesi troverebbe le sue fondamenta proprio nella cancellazione di Temptation Island e nella chiusura di Ultima fermata. Difficile pensare che Maria De Filippi lasci i suoi telespettatori orfani dei suoi programmi per un’intera estate.