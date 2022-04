Oroscopo Capricorno domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 9 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Sarete bombardati di richieste, soprattutto in famiglia: le cose andranno piuttosto velocemente, quindi vi converrà non essere accondiscendenti con tutti (pena l’esaurimento nervoso). Se riuscirete a gestire al meglio la situazione potrete riacquistare le vostre energie e investirle in un progetto di lavoro che vi sta molto a cuore.

Un alone di tristezza potrebbe impossessarsi di voi a causa della vostra implacabile determinazione che, inevitabilmente, vi rende anche impazienti. Siate fiduciosi.

Oroscopo Capricorno, 9 aprile: amore

La vita sentimentale procederà a gonfie vele: l’intesa con il partner va alla grande e il vostro amore sembra indistruttibile. Sfruttate questo momento di serenità per dedicarvi interamente al vostro rapporto, appianando le differenze e godendovi l’affetto dei vostri figli.

Oroscopo Capricorno, 9 aprile: lavoro

Che siate distratti si sa ma, cari Capricorno, a volte toccate i limiti della sbadataggine.

Se non riuscite a fare qualcosa fermatevi, prima che sia troppo tardi. Potrete impegnarvi nel vostro lavoro, ma solo se mettere da parte il caos e vi deciderete a rimettere in ordine la scrivania.

Oroscopo Capricorno, 9 aprile: fortuna

Non è il momento di avviare nulla di nuovo, meglio rimanere nella vostra comfort-zone finché vi sarà concesso.

Sarete presi da mille cose e la fortuna potrebbe distrarsi, quindi volate basso e non rischiate. Arriveranno tempi migliori.

