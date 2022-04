Oroscopo di domani 9 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 9 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Leggi l’oroscopo del 9 aprile per tutti i segni:

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

L’oroscopo di domani, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

L’accoppiata Sole-Luna riporta nella vostra vita alcuni problemi del passato, caratterizzati da ricordi scomodi e vecchie ruggini che non avete ancora del tutto metabolizzato.

Il malessere sarà un razzo, arriverà alla velocità della luce e vi creerà un profondo malumore. Per fortuna non mancheranno anche le buone notizie, soprattutto in ambito familiare, dove riuscirete a ripristinare dei rapporti con successo.

Oroscopo Toro

La Luna sarà favorevole alla vita di coppia: vi sentirete amati, cercati, desiderati e quasi viziati. Riuscirete a esprimere appieno i vostri sentimenti senza pensieri negativi.

Anche Giove vi aiuterà, facendo l’occhiolino alla fortuna: è il giorno giusto per acquistare un gratta e vinci o una schedina del superenalotto.

Oroscopo Gemelli

La Luna litiga con il Sole ma si avvicina a Giove, il che vi porterà molta fortuna in campo economico. Un amico in difficoltà potrebbe chiedervi un prestito e la richiesta vi spiazzerà, tanto da non riuscire a dare una risposta immediata. Al contrario, però, non riuscirete proprio a resistere a un pomeriggio di shopping sfrenato.

Oroscopo Cancro

Con il primo quarto di Luna nel vostro segno sarete i protagonisti del giorno. Vi sveglierete dovendo subito affrontare un imprevisto seccante ma, trascorsa già qualche ora, la situazione migliorerà regalandosi una giornata semplicemente splendida. Sarete determinati nell’ottenere quello he desiderate, costi quel che costi! E la fortuna lavorerà insieme a voi.

Oroscopo Leone

Giornata ideale per staccare la spina e allontanarvi dai cattivi pensieri e dalle questioni che non girano secondo i vostri desideri. Non sarete in perfetta forma, subirete un calo delle energie sentendovi profondamente stanchi. Approfittate del momento di down per oziare e per dedicarvi alla famiglia e agli amici.

Oroscopo Vergine

Oggi sarà la svolta per cambiare la vostra vita, il momento che aspettavate da tempo e che sarà ampiamente sostenuto dal calore dei vostri amici. Sono stati proprio loro, infatti, negli ultimi tempi a spingervi a fare un passo avanti, quindi cercate di giocare perfettamente le vostre carte.

Farete nuovi incontri e opterete per un nuovo look, proprio per accogliere lo switch nel migliore dei modi.

Oroscopo Bilancia

La Luna, in compagnia del Sole, vi stimolerà sull’aspetto lavorativo, ma lascerà molto a desiderare sul campo della fedeltà. La disinvoltura con la quale affronterete tutto questo vi piacerà, tanto da stimolare le vostre ambizioni più profonde. Non si potrà dire lo stesso per chi vi sta accanto, che si troverà di certo disorientato e tradito.

Procedete con cautela.

Oroscopo Scorpione

Questo sabato si prospetta meraviglioso dall’inizio alla fine grazie all’influenza positiva di Luna, Giove e Nettuno. Ne approfitterete, quindi, per proseguire i vostri progetti o per iniziarne di nuovi che mettano in risalto la vostra creatività. Lasciate campo libero alla vostra ambizione, ampiamente supportata dalla fortuna e godetevi i momenti di spensieratezza in compagnia degli amici.

Oroscopo Sagittario

Rilancerete la quotidianità all’insegna della creatività e dell’intuito.

Vi farebbe bene spostarvi, cambiare aria ma qualcosa ve lo impedirà. Potreste sempre rimediare per un rigenerante giro in bici insieme agli amici. Entrare in sintonia con la natura vi aiuterà a rilassarvi.

Oroscopo Capricorno

La giornata non sarà promettente a causa di Luna e Sole contrari. Sarà meglio per voi optare per qualcosa di rilassante, rigenerante, che si addica perfettamente al weekend e al tempo libero. Il partner vi darà filo da torcere e sarà impossibile trovare un’intesa; se ci tenete a ricucire il rapporto dovrete mediare con intelligenza e tenervi lontani dalle discussioni. Attenzione a ciò che mangiate, i disturbi digestivi sono dietro l’angolo.

Oroscopo Acquario

Fine settimana un po’ impegnativo per voi amici dell’Acquario, dato che sarete carichi di impegni e richieste. Fareste meglio a correre ai ripari, o arrivati a sera vi sentirete più spremuti di un limone. Sarete comunque pieni di grinta ed energia fisica, per fortuna, quindi potrete tranquillamente recuperare gli arretrati sul lavoro e progettare iniziative in previsione della bella stagione.

Oroscopo Pesci

Weekend di ripresa, perfetto per rilanciare le vostre attività, far lavorare la mente e trovare così nuovi sbocchi lavorativi per gettare le basi di un futuro migliore. Ottimo momento per approfondire i vostri interessi politici, culturali e anche spirituali. L’amore riprende quota: avrete voglia di vedere il vostro partner continuamente, di uscire e divertirvi in comitiva lavorando sulla vostra complicità.

