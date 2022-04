Oroscopo Gemelli domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Sarete energici e decisi, ma non sottovalutate la potenza di un buon sonno rigenerante. Se seguirete le indicazioni del vostro corpo intraprenderete la strada giusta: seguite le vostre esigenze per prendervi cura di voi stessi al meglio. Avrete in mente numerosi progetti, sia amore che sul lavoro: chiedete aiuto alle persone vicine per capire quali modifiche possano rivelarsi utili.

Oroscopo Gemelli, 9 aprile: amore

Siete grandi portatori di ideali, il che spesso vi fa sentire a disagio. Badate bene, non siete i soli a credere in qualcosa di profondo e sincero: se sarete aperti ed esprimerete i vostri sentimenti, senza timidezza, il vostro partner saprà accettarvi per quello che siete. L’amore, in fondo, è anche questo.

Oroscopo Gemelli, 9 aprile: lavoro

Cambierete idea su una proposta di lavoro.

Probabilmente dovrete giustificarvi per il vostro cambio di rotta, ma non pentitevene: vi farà procedere nel verso giusto. E gli altri, alla fine, se ne faranno una ragione.

Oroscopo Gemelli, 9 aprile: fortuna

Cielo sereno per tutta la giornata: nessun problema in vista e fortuna nell’aria. L’importante è che vi manteniate comunque con i piedi per terra, senza strafare o sognare eccessivamente a occhi aperti. Non è il momento di lasciarsi prendere da idee strambe e ambigue.

