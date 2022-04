Oroscopo Cancro domani 10 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Mettete da parte, almeno per oggi, capricci e piagnistei. Fanno male a voi ma, soprattutto, a chi vi sta intorno. In amore state diventando pesanti e ossessivi, sarebbe il caso di tirare un attimo il freno a mano per porvi dei limiti necessari. Tutto fila liscio sul lavoro, ma prendervi una pausa dai mille impegni non sarebbe una cattiva idea, anzi: concedervi un attimo di relax potrebbe essere la giusta occasione per scambiare quattro chiacchiere con la fortuna.

Oroscopo Cancro, 10 aprile: amore

Piagnucolare non scioglierà il cuore del vostro partner. Al contrario, lo porterà probabilmente a un esaurimento psico-fisico. Dategli tregua e fate chiarezza in voi stessi: cosa non sta funzionando? Cosa vi rende infelici? Se riuscirete a darvi delle risposte probabilmente riuscirete a salvare il vostro amore.

Oroscopo Cancro, 10 aprile: lavoro

State andando alla grande sul lavoro, nonostante il gran numero di impegni e di compiti che vi siete prefissati per la settimana.

Vi sentirete particolarmente stanchi però (e sapete che quando esaurite le energie vi incupite). Prevenite il malumore staccando la spina e concedendovi una serata all’insegna del relax.

Oroscopo Cancro, 10 aprile: fortuna

Prendendovi del tempo dalla routine quotidiana avrete modo di chiedere il supporto della fortuna per alcuni progetti che avete in cantiere.

Vi piace sognare, indubbiamente, ma per realizzare i sogni serve anche una buona base economica. Farvi qualche conto in tasca potrebbe essere un buon punto di partenza.

