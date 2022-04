Oroscopo di domani 12 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 12 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Nonostante i contrasti della Luna con Marte e Saturno la giornata non andrà poi così male, anzi: non vi mancheranno le nuove idee e tutta la determinazione necessaria per realizzarle.

Tenete bene a mente, però, che dovrete fare affidamento su tutte le vostre risorse senza farvi distrarre dagli intoppi quotidiani. L’amore procederà alla grande: tra voi e il partner andrà una meraviglia, non avrete nulla da rimproverare né a voi stessi, né al partner.

Oroscopo Toro

Per colpa di Marte, Saturno e Luna intraprenderete una strada senza sbocco.

State dormendo male ultimamente, il che vi porta ad avvertire un certo malessere. D’altra parte, anche la vostra digestione fa i capricci. Cercate di essere meno esigenti con i vostri familiari, senza pretendere troppo da loro: accettate quanto vi viene offerto senza superare i limiti.

Oroscopo Gemelli

Grazie alle vostre straordinarie capacità riuscirete a migliorare alcune situazioni, girandole a vostro favore. Adesso è il momento di agire, tenendo lo sguardo ben fisso sulla meta. Non fatevi distrarre dalle persone che incontrerete lungo il vostro cammino, a meno che non siano positive e in grado di illuminare il vostro futuro con idee interessanti.

Oroscopo Cancro

La giornata sarebbe perfetta per pensare alle vostre finanze, ma l’azione favorevole della Luna è ostacolata da Marte, Uranio e Saturno. A questo punto, non vi resta che lasciare a casa carta di credito e portafogli. Buone notizie in amore: momenti incredibili vi attendono, ma solo con la consapevolezza che per tenervi stretta la persona che vi piace dovrete corteggiarla con costanza e dedizione.

Oroscopo Leone

Il vostro umore risente dei dispetti di Marte nei confronti della Luna, di conseguenza non avrete proprio voglia di mettervi in gioco. I vostri problemi maggiori riguardano principalmente salute, benessere fisico e stabilità mentale. Ma non sol: anche l’amore è instabile e incerto. Il lavoro procederà, ma segnato da un certo nervosismo. Passerà.

Oroscopo Vergine

La Luna è in transito, quindi preparatevi a un colpo di scena o, meglio ancora, un colpo di fulmine. Momento ideale per fare mente locale: ordinate i conti di casa, chiaritevi con la persona che amate, ritagliatevi del tempo per dedicarvi al vostro benessere fisico e mentale.

Oroscopo Bilancia

Giornata di domande: siete proprio sicuri che le persone che vi circondano siano realmente amiche? Ricordatevi che l’amicizia è sinonimo di complicità e stima e difficilmente potrete essere compresi da chi si trova sintonizzato su tutt’altra frequenza.

Cercate di mantenere il passo sul lavoro: non sono gli altri a dover seguire i vostri ritmi, piuttosto il contrario. Siate più elastici per evitare malumori.

Oroscopo Scorpione

Per voi non è mai semplice affrontare le vostre giornate di lavoro, peggio ancora se avete la Luna quadrata in Leone. Sarete instabili, colpiti da frequenti sbalzi d’umore, iper nervosi. Cercate di mantenere le calma soprattutto in amore, altrimenti la vita di coppia si trasformerà in tragedia. Saranno proprio le relazioni solide a essere messe a dura prova.

Oroscopo Sagittario

L’atmosfera intorno a voi comincia finalmente a migliorare: l’umore diventa più allegro e positivo e siete più predisposti a condividere le vostre strategie.

Avrete fiuto per realizzare iniziative inattaccabili. Sul lavoro sarete attivi e dinamici al massimo. I vostri obiettivi sono molto prestigiosi, quindi farete qualunque cosa per raggiungerli, soprattutto perché godrete del supporto del vostro partner.

Oroscopo Capricorno

Il consiglio per affrontare al meglio la giornata sta nel non guardarvi indietro. La Luna sarà prima in Leone e poi in Vergine, il che vuol dire che potrete guardare al futuro con estrema serenità. Finalmente il lavoro subirà una svolta positiva e vi porterà a ottenere il successo sperato. L’amore vi regalerà un’intesa di coppia più mentale che fisica, ma questo non vuol dire che non possiate essere comunque felici.

Oroscopo Acquario

La Luna sarà opposta, quindi dovrete comunicare, scambiare opinioni ed esprimere le vostre paure. Se sul lavoro state portando avanti delle attività di gruppo non pensate di mollare tutto per intraprendere percorsi personali. Con il partner potrebbero esserci degli intoppi ma, se vi sforzerete di sembrare tranquilli, tutto tornerà più tranquillo di prima.

Oroscopo Pesci

La curva del vostro umore è in crescita su lavoro, amore ed energia fisica. Non solo siete al top delle vostre energie, ma la fortuna vi porterà delle bellissime sorprese. Il campo professionale fila liscio e le vostre iniziative vengono molto apprezzate dai colleghi. Per i Pesci single la giornata potrebbe rivelarsi illuminante, con affetti di grande spessore.

