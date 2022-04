Oroscopo Sagittario domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Sarete estremamente bravi nel raggiungere un accordo e assumere un impegno a lungo termine. Tenete a freno la vostra voglia di strafare e cercate di concentrare le energie in qualcosa di reale e costruttivo. Siete sempre propensi a fare promesse e a farvi in quattro per gli altri, ma almeno per oggi sarebbe meglio andarci piano e prendervi del tempo per voi stessi.

Oroscopo Sagittario, 14 aprile: amore

Siete alla continua ricerca di un amore all’insegna della pace e della tranquillità: non c’è niente di male, ma il modo in cui lo state facendo fa sentire il vostro partner estremamente frustrato. Non lasciate troppo spazio ai silenzi, che alimentano equivoci e conclusioni infondate.

Oroscopo Sagittario, 14 aprile: lavoro

Grazie alle vostre capacità di problem solving troverete facilmente la soluzione migliore a un problema di lavoro.

Questo vi aiuterà a rendere più stabili e fiduciosi i rapporti con i colleghi e, chissà, magari riuscirete a prendere una birretta insieme a fine giornata.

Oroscopo Sagittario, 14 aprile: fortuna

Giornata complicata per le questioni economiche; la fortuna non vi sostiene, quindi il consiglio è di rimandare gli impegni e le mansioni finanziarie a un altro giorno. Andrà sicuramente meglio, fidatevi.

