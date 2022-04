Oroscopo di domani 14 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 14 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Ogni promessa è debito, quindi oggi dovrete rispettare un impegno preso qualche tempo fa.

Se dovrete terminare alcuni progetti prima delle festività è la giornata giusta per farlo, facendo attenzione ai dettagli; sul lavoro, infatti, c’è qualcuno che non vede l’ora che facciate un passo falso. Potreste decidere di cambiare qualcosa in amore e il consiglio è di farlo in modo logico e razionale, proprio per evitare di sbagliare.

Oroscopo Toro

Rispetto ai giorni scorsi vi sentirete più energici e in forma, forse perché la Luna è dalla vostra e rende il vostro umore più brillante.

I vostri progetti inizieranno finalmente a concretizzarsi, tanto che deciderete di riempire la vostra agenda per i prossimi giorni per tenervi costantemente impegnati. L’amore vi sorride e, di questo, ne sarete super felici.

Oroscopo Gemelli

Luna, Giove e Nettuno vi remano contro: sono caotici e non fanno altro che alimentare in voi illusioni e sospetti. Vi ritroverete ai ferri corti con il partner, dal quale vorreste ricevere delle spiegazioni che solitamente tende a sviare.

Sarete molto severi con familiari e amici, anche per via di questioni legate al denaro. Lo stress vi causerà non pochi disturbi fisici, disturbando il vostro sonno e influendo sulla digestione.

Oroscopo Cancro

Una bellissima giornata vi attende, amici del Cancro: cogliete al volo le occasioni che la fortuna vi metterà di fronte e accettate una proposta interessante senza pensarci troppo. Chi vi circonda vi apprezzerà per la vostra capacità di gestire i mille impegni. State vivendo appieno una nuova conoscenza ma non siete ancora sicuri dei vostri sentimenti: organizzate una serata vis-a-vis per scoprire se si tratti o meno di vero amore.

Oroscopo Leone

Sarete eccessivamente disponibili con chiunque, il che sai rivelerà un’arma a doppio taglio: chiunque pretenderà qualcosa da voi e, inevitabilmente, vi sentirete oppressi. La colpa è vostra, li avete abituati male e siete sempre toppo generosi. Prendetevi il resto della giornata per reagire e occuparvi principalmente di voi stessi e della vostra salute.

Oroscopo Vergine

Giornata difficile per voi della Vergine, che dovrete avere a che fare con la Luna in contrasto con Giove e Nettuno. Per fortuna Mercurio, Uranio e Plutone vi saranno favorevoli e vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore ai problemi economici che vi affliggono in questi giorni. Una nube nera sta attraversando la vostra vita sentimentale: il vostro partner è bugiardo o solo confuso? Prima di passare a conclusioni affrettate sentite le sue ragioni e pensateci su.

Oroscopo Bilancia

La Luna è totalmente stordita da Nettuno, il che vi porta a essere i soliti sognatori che, però, non agiscono. Oggi infatti vi sentirete combattuti: da una parte Saturno vi spinge a essere ligi al dovere, dall’altra vorreste solo poltrire sul divano lasciandovi andare alle vostre fantasie. Non c’è proprio speranza, con voi.

Oroscopo Scorpione

La Luna in Vergine vi spingerà a far finta che le cose brutte non accadono e a rifugiarvi nell’amore. Ora come ora, gli affetti sono il vostro unico porto sicuro, tanto che state facendo i salti mortali per garantire ai vostri cari un ambiente sano e sereno. Uno sforzo minimo vi farà compiere un salto di qualità per la vostra carriera, quindi insistete: non è tempo di riposare.

Oroscopo Sagittario

La fortuna della Luna c’è ma trova contrapposizione in Giove e Nettuno. Peccato, perché dovrete rinunciare a un’opportunità che si preannunciava davvero vincente. A questo punto, rimandate i vostri progetti importanti al futuro, sperando in un domani migliore. E cercate di non abbuffarvi troppo, state mettendo su una certa pancetta.

Oroscopo Capricorno

La dea dell’amore vi guarda e vi protegge, garantendovi una giornata semplicemente splendida. Le vostre relazioni, anche di semplice amicizia, saranno più solide che mai, tanto da lasciarvi andare ad atteggiamenti teneri e protettivi. Badate di non diventare troppo appiccicosi, però. Sul lavoro benissimo, sarete dinamici e spregiudicati al punto giusto.

Oroscopo Acquario

Sul lavoro tutto deve essere guadagnato: quindi armatevi di energia e decisione per ottenere ciò che desiderate. Per colpa dell’opposizione tra Luna e Giove potrete avere qualche pensiero in merito a spese e denaro. La vita sentimentale vivrà alti e bassi, ma solo perché la vostra incostanza rende nervoso il vostro partner. Non tirate troppo la corda e prendete una decisione.

Oroscopo Pesci

Oggi ottimismo e fortuna sono da escludere: potrete brillare sul campo sociale o personale, ma sul lavoro e nelle faccende finanziarie assolutamente no. Qualunque impegno importante abbiate in agenda fareste meglio a rimandarlo, oggi non è proprio il caso. Meno male che a spalleggiarvi c’è sempre il vostro partner: come vivreste senza?

