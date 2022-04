Oroscopo di domani 15 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 15 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Con la Luna opposta in Bilancia e Marte nel segno, questo venerdì santo si preannuncia particolarmente agitato.

Dovrete mettere in conto un certo malumore, sia dentro che fuori casa. Problemi anche in amore, con il partner che cerca in tutti i modi di imporre le sue ragioni allontanandovi sempre più. Sarà meglio che stacchiate la spina per qualche giorno: vi servirà per capire se la vostra relazione può andare avanti e per recuperare forze ed energie.

Oroscopo Toro

Con la Luna in sesta casa sarete parecchio demotivati sul lavoro, strano ma vero.

Sarete incerti se seguire le vostre fantasie o lasciarvi trascinare verso il basso dalle preoccupazioni della salute vostra e di quella dei vostri casi. Per fortuna, Marte vi osserva in modo favorevole e Venere vi regalerà la giusta complicità con il partner.

Oroscopo Gemelli

Dopo le incessanti pressioni di Nettuno, Giove e Venere arriva Marte, il Dio della carriera e del successo. Nonostante le feste pasquali, infatti, continuerete a pensare al lavoro; potreste destare il fastidio delle persone che vi sono accanto, ma pazienza: così facendo, nonostante tensioni e contrasti, aggiungerete un mattoncino nell’edificio del vostro successo.

Oroscopo Cancro

Nonostante la Luna sia dissonante in Bilancia e i malumori girino intorno a voi farete affidamento a tutti gli altri pianeti che, per fortuna, vi sorridono. Il nervosismo non manderà all’aria i festeggiamenti che avete programmato per Pasqua con i vostri amici e il partner. L’amore è alle stelle e siete in una forma fisica eccellente.

Oroscopo Leone

Nella giornata di oggi la geometria astrale vi offre stimoli e vantaggi sotto ogni aspetto: le vostre ambizioni professionali riceveranno il tanto desiderato riscontro pratico, dato che la Luna si troverà in un segno amico; nel frattempo, potrebbero sbocciare amori passionali lontani da occhi indiscreti. Approfittatene!

Oroscopo Vergine

La Luna in Bilancia e Venere e Giove nel segno opposto ai Pesci porteranno in cima ai vostri pensieri le questioni finanziarie.

Non vivrete un momento particolarmente fortunato, ma avrete modo di riscattarvi prossimamente. In amore fate i bravi, potreste scontrarvi pesantemente con il partner.

Oroscopo Bilancia

Inizierete la giornata all’insegna del dinamismo e dell’apertura mentale, che vi permetteranno di guardare lontano. Amplierete i vostri orizzonti e, finalmente, avrete una visione più completa di alcune situazioni che vi circondano. Saturno e Acquario vi porteranno fortuna in amore: sarete particolarmente seducenti, il che vi aiuterà ad attirare l’attenzione.

Oroscopo Scorpione

Sarete fermi a uno stop, almeno fino a Pasqua. In amore proceder bene, ma solo se riuscirete ad affrontare una questione importante con il vostro partner. Per tutti gli Scorpione single è tempo di conquiste: dite addio alla timidezza e puntate sulla vostra forma fisica. Non voltatevi indietro e, qualunque decisione prenderete, pensate a guardare il futuro con grande serenità.

Oroscopo Sagittario

Novità in arrivo grazie alla Luna in sestile: nuovi contatti, buoni affari e tante opportunità di guadagno. Di conseguenza, il lavoro sarà in ripresa e sarete ampiamente apprezzati dai colleghi. Tra i vari impegni cercate comunque di ritagliarvi del tempo per rilassarvi e godere delle coccole d’amore.

Oroscopo Capricorno

Il lavoro procederà alla grande, ma il consiglio è di non abbassare la guardia e di tenere personalmente le fila dei progetti in corso. Parlando apertamente con i colleghi eviterete incomprensioni e problemi irreparabili. L’amore in coppia è piuttosto litigarello, ma grazie all’attrazione fisica i problemi si aggiusteranno velocemente.

Oroscopo Acquario

Concentratevi su un progetto di lavoro importante che vi porterà sicuramente al successo, ma solo se opterete per un buon gioco di squadra. Dovrete mostrare grane spirito di collaborazione anche sul fronte amoroso: se rispetterete le esigenze della persona amata la vita di coppia procederà in modo eccellente.

Oroscopo Pesci

La Luna vi osserva e vi manda tutta la fortuna possibile, soprattutto se sarete in procinto di lanciarvi in iniziative insolite. Sarete particolarmente fantasiosi e intuitivi, oggi, il che vi stimolerà sul fronte lavoro facendovi sfornare idee geniali ed elaborate. Dal punto di vista sentimentale si prospetta una serata all’insegna della felicità.

