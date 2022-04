Estate INPsieme per soggiorni linguistici per i ragazzi: il bando e come partecipare all’iniziativa

Vivere esperienze formative e ludiche in Italia e all’estero con l’INPS grazie a Estate INPSieme. Ecco come fare a partire con le agevolazioni e chi è rivolto questo bando.

Anche per il 2022 torna il Bando Estate INPSieme che aiuta ragazzi e ragazze fino ai 17 anni a partire per soggiorni linguistici della durata di 1 settimana oppure 2 settimane in Italia o all’estero. Conosciamo meglio questo bando, a chi è rivolto e cosa fare per ottenerlo.

Bando Estate INPSieme: cos’è e a chi è rivolto

Dopo gli ultimi due anni, anche per il 2022 arrivano i bandi di concorso Estate INPSieme Italia e Estate INPSieme estero. Essi permettono ai giovani, tramite l’erogazione di borse di studio, di vivere esperienze ludiche e formative per la durata di 1 settimana in Italia e di 2 settimane all’estero.

Come si legge sul sito dell’INPS, i bandi sono dedicati “ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie sociali e gli iscritti alla Gestione Fondo”. Inoltre a queste vacanze-studio dell’INPS possono partecipare anche i giovani disabili a cui sarà fornita un’assistenza continua parte di personale qualificato.

A quanto ammontano le borse di studio per le vacanze studio INPS

Per gli alunni di scuole elementari e medie (fino ai 14 anni d’età) i contributi del bando Estate INPSieme saranno di 600 euro per i soggiorni in Italia di 1 settimana e di 1000 euro per le vacanze studio di 2 settimane.

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (fino al compimento di 17 anni d’età), invece, potranno anche partire per l’estero per 2 settimane. Per loro le borse di studio potranno ammontare a 2000 euro a cui si deve unire anche un contributo extra da parte dell’INPS stesso di 200 euro per ogni beneficiario.

In entrambe le soluzioni, comunque, il valore preciso della borsa di studio dipenderà anche dal valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Le domande per il Bando si sono aperte in data 31 marzo alle ore 12 e potranno essere trasmesse fino al 22 aprile entro le ore 12.

Ecco qui di seguito altre date importanti da tenere in considerazione.

Le graduatorie saranno pubblicate entro la data del 20 maggio e i prescelti dovranno completare l’iscrizione al portale dell’INPS entro il 6 giugno. Ci potranno anche essere dei ripescaggi di alcuni ragazzi o ragazze, essi dovranno completare l’iscrizione sul sito dell’ente entro il 24 giugno.