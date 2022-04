Oroscopo Paolo Fox Leone domani 27 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 27 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone vi ricorda che dovrete ancora attendere questa settimana, c’è bisogno di superare il passato! Anche se ormai sapete che le buone nuove arriveranno da maggio, meglio non buttare tutto all’aria nei giorni di fine aprile.

Potreste sentirvi un po’ giù di morale da domani, avete appena superato un momento delicato e la fatica non vi aiuta nel dimenticare ciò che dovreste abbandonare per stare meglio. Cercate di non sabotarvi da soli, anche se vi sembra di dover affrontare molti problemi cercate di non vedere nemici ovunque.

Siete un po’ stanchi delle opinioni degli altri, ma non cedete al nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 27 aprile: amore

In amore, cari Leone, se avete appena superato una separazione ci sarà modo di recuperare in fretta, il cielo rimane molto positivo non solo per chi è pronto per vivere nuove avventure, ma anche per chi sta cercando di risolvere da tempo delle questioni di coppia che possono darvi pensieri. Cercate di non investire in rapporti che hanno poche possibilità di darvi un futuro emozionante.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 27 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Leone, è vero che dovrete ancora aspettare, ma questo vi consente di non fare passi falsi e muovervi con cautela in modo da essere preparati per sfruttare al meglio ciò che arriverà da maggio.

Dovete recuperare la sicurezza nelle vostre capacità, nelle prossime settimane potreste togliervi qualche soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 27 aprile: fortuna

Potreste sentirvi un po’ amareggiati in questi giorni, cari Leone, forse non avete più voglia di affrontare le cose da soli, ma è una situazione passeggera che vi porterà presto a trarre beneficio da un’evoluzione che state affrontando proprio adesso!

Non è il momento di fermarvi, contate sulla vostra innata vitalità.

