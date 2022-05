Oroscopo Paolo Fox Leone domani 3 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 3 maggio 2022 per i nati sotto il segno del Leone consiglia di tenere duro ancora per poco, perché è arrivata una nuova Venere, molto più attiva, che segna un bel recupero a livello sentimentale! I compromessi che avete accettato negli scorsi mesi vi hanno portato fino a qui e in questi giorni potreste riconoscere di aver fatto le scelte giuste.

Se avete dei progetti e lavorate in modo autonomo c’è spazio per lavorare su ciò che vi sta a cuore, la sicurezza aumenta e se giocherete bene le vostre carte presto potrete fare incontri interessanti. Non abbiate paura di affrontare qualche piccolo intoppo, avete nuova energia da domani per superare gli ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 maggio: amore

In amore, c’è voglia di recuperare tutto il tempo che avete perso, cari Leone, se in coppia avete superato momenti difficili adesso siete pronti a fare passi in avanti! I nuovi rapporti potranno essere vissuti in modo più semplice, con uno spirito nuovo, adesso che vi sentite meglio potete anche investire nei sentimenti.

Chi vuole allargare la famiglia in questo mese potrà iniziare a pensarci.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 maggio: lavoro

In ambito professionale, cari Leone, anche se rimanete persone molto competitive, questo mese di maggio inizia a darvi qualche momento di pace in più, anche nel lavoro!

Le nuove posizioni possono spaventare, ma siete perfettamente in grado di vincere queste nuove sfide e tra qualche giorno vi sentirete ancora più forti.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 maggio: fortuna

Le grandi opportunità sono in arrivo, cari Leone, anche a livello mentale siete in grado di resistere di più e a volgere le cose a vostro vantaggio!

Probabilmente aver concluso un periodo un po’ buio vi sta aiutando a ritrovare tranquillità, abbandonate il senso di pressione che avete vissuto negli ultimi giorni è arrivato il momento di ricominciare.

