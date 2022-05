Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 3 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 3 maggio per i nati sotto il segno dello Scorpione porta ancora l’attività di Giove in ambito professionale fino al 10 di questo mese, ma ultimamente non siete troppo sereni. Forse state facendo qualcosa che non vi entusiasma o forse vi sentite solo un po’ esclusi da alcune dinamiche.

La presenza di Marte aiuta le coppie a ritrovare più intimità, da domani fino alla fine del mese, ci vuole un po’ di attenzione con le storie nate da poco, alcuni atteggiamenti del partner potrebbero infastidirvi o darvi qualche dubbio in più. Non perdete di vista la voglia di rimettervi in gioco, meglio non avere pensieri troppo negativi, anche se non volete stare male, è tempo di avere un po’ di coraggio in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 3 maggio: amore

In ambito sentimentale, carissimi Scorpione, potrete concentrarvi su tutti gli affetti che sapete non vi abbandoneranno facilmente, la famiglia, gli amici sinceri! C’è bisogno di ricordare che questi sono i rapporti davvero solidi in questo periodo, attenzione alla vicinanza con Pesci, Gemelli o Sagittario nei prossimi giorni, potrebbero farvi sorgere delle domande in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 3 maggio: lavoro

In ambito professionale, cari Scorpione, potrebbero arrivare le risposte che state aspettando dall’inizio di quest’anno, ed è anche probabile che se vi ritrovate con la voglia di cambiare posto, tra qualche mese potreste ricevere proposte interessanti!

Intanto cercate di non azzardare troppo sul lavoro, meglio rimanere in uno spazio più sicuro al momento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 3 maggio: fortuna

Il mese inizia con qualche momento di disagio, la stanchezza si è già fatta sentire nei primi giorni di maggio, ma da domani potreste addirittura cedere alla rabbia, quindi il consiglio è quello di mantenere tutto il vostro sangue freddo, vi serve un po’ di tempo per recuperare le energie.

