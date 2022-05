Laura Barriales, la soubrette lontana dai riflettori: perché ha lasciato, che cosa fa oggi e dove vive

Laura Barriales, nota e bellissima soubrette spagnola, è da tempo assente dalle scene e dagli studi televisivi, attirando la curiosità del pubblico abituato a vederla spesso sul grande schermo. Numerosi sono stati i cambiamenti avvenuti nella vita della Barriales, primo tra tutti la maternità.

Attualmente continua a mantenersi lontana dal mondo televisivo, preferendo prendersi cura della famiglia e dei suoi figli, che adora fortemente. Tutto sulla vita e carriera di Laura Barriales e i suoi progetti al momento.

Laura Barriales e l’addio alla televisione: i motivi dietro questa decisione

Dopo anni di lavoro nel mondo della televisione, Laura Barriales si prende una pausa e decide di allontanarsi momentaneamente dai riflettori.

L’ultima apparizione della soubrette è stata quella nel programma Celebrity Masterchef nel 2017. In un’intervista a Diva e Donna, la soubrette ha specificato che ora si occupa principalmente della famiglia e della cura dei suoi due figli, Melania e Romeo.

Insieme al marito, Fabio Cattaneo, vivono in Svizzera circondati dalla natura e dalla tranquillità: “Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì.

Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”.

Chi è Fabio Cattaneo: il marito di Laura Barriales e padre dei suoi due figli

Le notizie sul conto di Fabio Cattaneo, marito di Laura Barriales, sono ben poche anche a causa della sua riservatezza, che lo tiene lontano anche dai riflettori e dal panorama dello spettacolo.

Per quanto riguarda il suo lavoro sappiamo che si occupa di commercio di vini ed è anche un imprenditore. Lui e la moglie sono convolati a nozze nel 2017 e, dalla loro unione, sono nati due splendidi figli: Melania di 3 anni e Romeo, che presto compirà 1 anno di vita.

La famiglia è circondata da amore e affetto.