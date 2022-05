Nati a Torino e famosi nel mondo, dalla Scienza alla tv: chi sono i personaggi più noti di origine torinese

Alcuni dei personaggi nati in Piemonte e divenuti famosi in Italia e nel mondo. Da Vittorio Alfieri a Luciana Littizzetto.

Il Piemonte ed in particolare la città di Torino sono stati la patria di menti brillanti, di donne e di uomini di grande intelligenza e valore. Tanti i nomi delle persone nate e vissute a Torino che hanno fatto la storia dell’Italia e che hanno lasciato un segno a livello globale. Dalla politica alla letteratura passando per la musica, fino ad arrivare ai volti noti della televisione.

Pietro Micca

Tra i primi personaggi storici da ricordare c’è senz’altro Pietro Micca. Scalpellino e minatore, divenne uno dei 20mila giovani reclutati per l’esercito dal Re Vittorio Amedeo II. Diede la propria vita durante la guerra (1706).

Quando i francesi provarono ad attaccare la galleria sotterranea alla quale faceva da guardia, il giovane decise prontamente di sacrificare la propria vita per salvare quella dei suoi compagni che riuscirono a scappare prima che facesse scoppiare della polvere da sparo per bloccare il nemico. Fu così che il corpo morto di Pietro divenne simbolo di coraggio e generosità.

Camillo Benso Conte di Cavour

A seguire un’altra figura importante, quella di Camillo Benso Conte di Cavour. Soprannominato “Il tessitore” per le sue doti oratorie e politiche, viaggiò molto spesso all’estero con l’obiettivo di comprendere le dinamiche presenti nei paesi europei più avanzati economicamente.

Nel 1848 fondò il giornale “Il Risorgimento” e successivamente, nel 1852 divenne capo del governo piemontese. Negli anni investì molte delle sue conoscenze in progetti di potenziamento del settore agricolo e industriale del Piemonte, senza trascurare i collegamenti stradali e ferroviari rivelatisi fondamentali. Morì nel 1861 dopo aver contribuito al raggiungimento di un traguardo importante come l’Unità d’Italia.

Vittorio Alfieri

Tra i nomi più importanti della letteratura italiana, il Piemontese Vittorio Alfieri.

In gioventù girò l’Europa ma solo nel 1775, ritornando a Torino, fece il suo esordio con la tragedia Cleopatra. L’anno successivo si trasferì poi a Firenze dove perfezionò l’uso dell’italiano. A Torino aveva sempre e solo usato il francese, lingua dell’aristocrazia piemontese. Sarà proprio in Toscana che Alfieri trascorrerà il resto della sua vita pubblicando lavori di inestimabile valore.

Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini è stata accademica ma anche neurologa e senatrice a vita. È stata inoltre l’unica donna italiana ad aver vinto un premio Nobel in campo scientifico.

Nel 1986 vinse il premio Nobel per la medicina per le ricerche sul fattore di crescita nervoso NGF. Montalcini è scomparsa nel 2012 all’età di 103 anni.

Tra le donne più amate ed apprezzate, ha dedicato tutta la sua vita alla scienza, alla cultura e alla trasmissione del suo sapere.

Volti noti della televisione da Luciana Littizzetto a Luca Argentero

Guardando volti ancora più attuali tanti sono gli uomini e le donne di successo nati in Piemonte. Tra questi uno ci ha lasciati da poco: il Maestro Ezio Bosso, esempio di disciplina e passione. Vive il suo sorriso e la sua musica. Un altro uomo va menzionato ed è Piero Angela, amato da giovani e adulti, giornalista e divulgatore che da anni, grazie alla televisione, entra nelle case degli italiani e diffonde la cultura.

Non possiamo non includere in questa piccola lista il nome di Luciana Littizzetto. Scrittrice, conduttrice radiofonica, attrice, opinionista ed insegnante apprezzata dal pubblico per i suoi interventi sempre molto divertenti e profondi. Infine uno degli attori della televisione italiana più amati del momento: Luca Argentero. Lo conosciamo per numerosi film ma è la seguitissima serie “DOC – Nelle tue mani” che lo ha fatto brillare nelle ultime settimane.