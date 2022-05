Franco Bortuzzo, chi è il padre dell’ex gieffino Manuel: vita privata, la sparatoria e Lulù

Franco Bortuzzo è il padre di Manuel Bortuzzo, nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, nel corso della sua sesta edizione. Passato sotto i riflettori nel corso del 2019 in occasione della sparatoria che ha fatto perdere l’uso delle gambe al figlio, in diverse occasioni durante il GF è corso in difesa di Manuel. Si è sempre dimostrato poco favorevole al rapporto tra Manuel e Lulù.

Chi è Franco Bortuzzo: vita privata

Della vita privata di Franco Bortuzzo, padre dell’ex concorrente del GF vip, non si conoscono tutti i dettagli. L’uomo si è diplomato come perito edile, proseguendo poi gli studi alla facoltà di Psicologia della Sapienza.

Si inizia a parlare di lui solamente nel 2019, quando Manuel viene coinvolto nella tristemente nota sparatoria.

Franco Bortuzzo è sposato con Rossella Corona, con la quale ha avuto, oltre a Manuel, altri tre figli; Kevin, Jennifer e Michelle. Delle loro attuali professioni non si sa nulla, ed in generale preferiscono tenere le vite private lontane dai riflettori dei social e della stampa, ma sono assieme da sempre e non hanno mai mancato di far sentire il loro supporto all’ex gieffino.

Franco Bortuzzo: l’incidente e il rapporto con Lulù

Tra il 2 e il 3 febbraio 2019 Manuel Bortuzzo viene coinvolto per errore nella sparatoria che gli sarebbe costata l’uso delle gambe.

Scambiato per un altro uomo, viene colpito con un proiettile che gli trapassa in polmone, danneggiando la spina dorsale. Da lì il ragazzo è costetto sulla sedia a rotelle, ma ha trovato nella sua famiglia tutto il supporto di cui aveva bisogno.

Da quel momento i genitori, assieme, hanno dato il via ad una campagna di sensibilizzazione nei confronti della disabilità, portata avanti anche da Manuel durante il GFvip6. Inoltre, mentre il figlio era impegnato dentro alla casa del Grande Fratello, Franco si è scagliato in sua difesa dopo l’infelice battuta di Alex Belli in trasmissione.

Sul rapporto di Manuel e Lulù, invece, il padre si è sempre mostrato poco favorevole, credendo fin da subito che non fossero fatti l’uno per l’altro. Ma dal conto suo ha anche chiarito di non aver mai ostacolato la relazione, ribadendo nuovamente l’estrema diversità tra i due ragazzi.