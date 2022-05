Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 13 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 maggio per i nati sotto il segno della Vergine dopo aver superato un periodo complesso, vi ricorda che è arrivato il momento di fare ordine in tutto ciò che prima del transito meno accigliato di Giove, avete dovuto disfare.

Anche per voi, come con il segno del Leone, la questione economica rimane delicata, meglio non fare passi azzardati! La forza è al massimo comunque e l’oroscopo non può che consigliarvi di puntare tutto sulle vostre idee e sulle cose che volete costruire in questi giorni. Se sentite che risulta difficile comunicare con gli altri, cercate di comprendere che a volte c’è chi non concorda con le vostre decisioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 13 maggio: amore

In amore, cari Vergine, non c’è più l’incertezza che prima non vi faceva stare sereni, quindi meglio scegliere di vivere rapporti chiari e alla luce del sole! Se qualcosa non vi piace più avrete modo di esprimere il vostro disagio e abbandonare qualcosa che non volete portare avanti. C’è desiderio di cambiamento e a seconda delle situazioni si potrà decidere cosa fare a riguardo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 13 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Vergine, avete appena superato un momento particolare nella professione, dove è stato difficile far valere le vostre ragioni.

Chi lavora in proprio può organizzarsi meglio e i progetti che volete concretizzare sembrano trovare soluzioni a problemi di lunga data e dopo un periodo di fermo, sono pronti a ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 13 maggio: fortuna

Vi serve un momento per staccare da tutto, cari Vergine, anche da chi continua a chiedere il vostro intervento per ogni problema!

Con questa nuova possibilità di trovare calma, anche se Marte porta ancora del nervosismo, meglio pensare a come procedere in modo stabile e senza accumulare della rabbia che potrebbe portarvi ad esplodere.

