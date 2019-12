Il 2019 è quasi al termine ed è stato palcoscenico di rotture importanti nel mondo dello spettacolo. Da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo fino alla coppia d’oro composta da Colin e Livia Firth: tutti i vip che brinderanno da single all’anno che verrà.

L’amore è eterno… finché dura

Nella notte di San Silvestro, molte coppie si ritroveranno a brindare insieme al nuovo anno che arriverà, altre ancora saranno distanti ma si dedicheranno pensieri dolci. Altre persone invece, inizieranno questo 2020 da soli, brindando ad una nuova vita da single con tanti di buoni propositi nuovi di zecca.

Non è un nuovo film su Bridget Jones, anche se uno dei protagonisti è sempre lui. Colin Firth e la sua (ex) moglie Livia si separano dopo ben 22 anni d’amore. L’attore britannico e la moglie italiana mantengono però un ottimo rapporto di amicizia, anche per il bene dei loro due figli. La causa della rottura potrebbe essere ricondotta ad un tradimento della donna, forse mai superato da Colin.

Gli “scoppiati” del 2019

A fare compagnia a Colin Firth, ci sono altre coppie molto conosciute anche sugli schermi nostrani.

A dirsi addio in questo anno sono stati anche l’attore e presentatore Paolo Ruffini e l’attrice Diana Del Bufalo. L’addio non è stato affatto semplice e indolore ed è arrivato dopo un lungo periodo di alti e bassi. A dirsi addio, dopo 10 anni d’amore, anche Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini. Arrivato al capolinea anche il rapporto tra Eleonora Pedron e la “iena” Nicolò DeVitiis mentre una bellissima Diletta Leotta ritorna single e fa sognare gli uomini italiani.

Anche il mondo della musica “piange” le sue coppie scoppiate, tra queste è impossibile non nominare Adele e Simon Konecki che si dicono addio dopo 8 anni.

Un’altra coppia che non brinderà insieme al nuovo anno è quella composta dal cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e dall’influencer Clizia Incorvaia. La rottura è arrivata dopo la notizia del presunto tradimento della Incorvaia con il miglior amico nonché testimone di nozze di Sarcina, Riccardo Scamarcio.

Ex coppie d’oltreoceano

Tra i divorzi più chiacchierati del mondo delle starlette, c’è sicuramente quello che ha visto protagonista Miley Cyrus e Liam Hemsworth che si sono detti addio dopo appena un anno di matrimonio.

Ricca di colpi di scena anche la rottura tra Irina Shayk e Bradley Cooper, avvenuta dopo che l’attore era stato ingiustamente accusato di aver tradito la bellissima moglie con Lady Gaga, compagna di set del film A Star is Born. Anche per la cantante e attrice non è stato un anno semplice. Nel corso del 2019, infatti, ha lasciato il compagno Christian Carino, con il quale progettava le nozze.