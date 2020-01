Nonostante le vacanze siano finite ed i ritmi frenetici della routine quotidiana ripresi, c’è sempre tempo per godersi un po’ di relax davanti al televisore. Per questa nuova stagione televisiva sono previste numerosissime serie tv e fiction targate Rai, Mediaset e Sky.

Tanti nuovi appuntamenti Rai

Primo fra tutti, vi è la 12esima edizione della celebre fiction Don Matteo, i cui protagonisti principali sono Tenernce Hill, in veste del sacerdote della cittadina umbra, e Nino Frassica, nei panni del Maresciallo Cecchini. I 2 accompagneranno i telespettatori di Rai 1 per 10 puntante, tutte in prima serata.

Nel corso degli episodi di quest’ultima edizione verrà trattato il tema dei 10 comandamenti.

Su Rai 1 vi è anche una grande novità: La guerra è finita. Le vicende narrate hanno inizio poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui i sopravvissuti alle deportazioni fecero ritorno a casa. L’Italia che viene raccontata in La guerra è finita è un’Italia povera e ridotta in macerie. I ragazzi protagonisti della storia, però, scoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di andare avanti, di studiare e di ritrovare l’umanità perduta a causa dei terribili eventi vissuti.

La serie tv, divisa in 4 serate, vedrà la partecipazione di Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco, Andrea Bosca, Carmine Buschini.

Ritorna l‘Amica geniale

La bella attrice italo spagnola Vanessa Incontrada torna sul piccolo schermo con la nuova fiction Come una madre, dal 19 gennaio in prima serata su Rai 1. Bisognerà aspettare il 10 febbraio per il grande ritorno su Rai 1 della fiction di successo L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Le puntate del secondo capitolo, Storia del nuovo cognome, saranno 10 e verranno trasmesse in 5 prime serate.



A fine marzo verrà trasmessa la serie diretta da Luca Ribuoli, Vite in fuga, un thriller familiare suddiviso in 6 puntate. A marzo inoltre andranno in onda 3 nuovi episodi dell’amata serie Il Commissario Montalbano.

Alla fine dello stesso mese sarà il momento di Luca Argentero che in Medical Report vestirà i panni di Andrea, un medico che entra in coma dopo essere stato colpito con un’arma da fuoco. Al suo risveglio non ricorderà nulla del suo passato e della propria vita.

Bella da morire è un’altra fiction Rai, la cui protagonista è l’ispettrice di polizia Eva Cantini, interpretata dalla bella Cristiana Capotondi. Un ulteriore appuntamento sarà quello con Io ti cercherò, di Gianluca Maria Tavarelli. Nel cast della serie ci sarà Alessandro Gassman, che reciterà la parte di Valerio, un ex poliziotto espulso dalla Polizia in circostanze poco chiare. Un’altra serie tanto attesa è il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale come protagonista, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Su Canale 5 tantissime novità

Su Canale 5 approda Made in Italy, la fiction che narra la nascita della moda nella Milano degli anni ’70. Sullo stesso canale Roul Bova interpreterà Roberto, ex fotoreporter accusato di aver assassinato sua moglie. La serie, ambientata a Torino, è Giustizia per tutti.

Ed inoltre andrà in onda anche Fratelli Caputo, diretta da Alessio Inturri. Nino Frassica e Cesare Bocci ne saranno i protagonisti, interpretando la parte di 2 fratelli diversissimi fra loro. Saranno quindi mesi ricchi di storie ed avventure, con grandi ritorni e fantastiche novità.

Il grande ritorno di Paolo Sorrentino

Su Sky Cinema Uno andranno in onda, dal 13 al 20 gennaio, I delitti del BarLume di Roan Johnson, tratti dal libro di Marco Malvaldi. L’attesa per la serie tv di successo The New Pope, ideata e diretta dal regista Paolo Sorrentino, avrà fine il 10 gennaio, giorno in cui verrà trasmessa la prima puntata di questa seconda stagione.

Sky Atlantic invece trasmetterà il 14 febbraio ZeroZeroZero, serie presentata alla 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano.

Temi centrali affrontati negli 8 episodi saranno il narcotraffico, i sistemi criminali e familiari violenti e la sete di potere.

Arrivano inoltre I Diavoli,una nuova fiction ispirata al bestseller di Guido Maria Brera. Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak saranno i protagonisti della guerra finanziaria internazionale, trama centrale della serie.